El Gobierno no comparte la decisión del Supremo de suspender altas por la ley de nietos

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Madrid, 8 sep (EFE).- La ministra portavoz, Elma Saiz, ha dejado claro que el Gobierno no comparte la decisión adoptada este martes por el Tribunal Supremo de dejar en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la denominada ley de nietos.

"No compartimos esta decisión contraria al criterio del Gobierno y también al de la Junta Electoral Central", ha respondido la ministra a una pregunta formulada en la rueda prensa posterior al Consejo de Ministros justo después de conocerse la medida adoptada por el Supremo.

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En concreto, el alto tribunal ha acordado dejar en suspenso las altas en el CERA hasta que las oficinas consulares acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de descendientes de españoles y que hubieran sufrido exilio. EFE