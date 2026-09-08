El Gobierno desclasifica los informes del CNI y de la inteligencia militar sobre Ceuta

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Madrid, 8 sep (EFE).- El Consejo de Ministros ha acordado este martes desclasificar informes de carácter reservado del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de los servicios de información de las Fuerzas Armadas (CIFAS) sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta desde Marruecos a finales de julio.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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Se trata de tres notas del CNI, como se denominan este tipo de documentos en el Centro, así como otro informe del CIFAS y el contenido de unas conversaciones del Centro Nacional de Inteligencia con la Delegación del Gobierno en Ceuta y con la Unidad Central Especial número 3 (UCE-3), el servicio de información de la Guardia Civil, según han informado a EFE fuentes militares. EFE