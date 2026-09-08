El COE se convierte en Universidad de la mano de la UCAM

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Madrid, 8 sep (EFE).- El Comité Olímpico Español (COE) abrirá este miércoles una nueva página en su historia, pero no será a través de medallas cosechadas en los Juegos, sino por el estreno del campus universitario especializado en salud, nutrición y deporte lanzado junto con la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

"Es el gran sueño de mi vida", confesó el presidente del COE, Alejandro Blanco, el pasado 18 de junio, en el I Foro de Atletas celebrado en la sede de la institución, para describir lo que supone el proyecto académico con la UCAM, que culmina una alianza que tiene sus raíces a finales de 2011.

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Con Blanco ya al frente del organismo olímpico y José Luis Mendoza de la universidad murciana, se rubricó un convenio de colaboración para facilitar, a través de becas, el acceso de los deportistas seleccionados por el COE para estudiar una carrera al tiempo que entrenan y compiten, al estilo del modelo académico de Estados Unidos.

Después de distintas iniciativas desarrolladas, acordaron subir el listón y en noviembre de 2024 dieron a conocer el nuevo centro de educación superior, el primero que UCAM abre en Madrid.

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La idea era haber empezado el pasado curso, pero finalmente se aplazó al que arranca esta semana, con una oferta inicial de cuatro grados -Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Nutrición Humana y Dietética- y un doble título -Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición Humana y Dietética-.

Las clases empiezan mañana tras una bienvenida de la rectora de UCAM, Josefina García Lozano.

En la presentación del proyecto el pasado mes de diciembre, Blanco hizo gala de que el COE pasaría a ser el primer comité olímpico del mundo con una universidad.

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"Alejandro Blanco y José Luis, mi marido, coincidieron en esa sensibilidad de preocuparse por el futuro de los deportistas, viendo cómo gente que ha dado grandes triunfos a España, grandes medallas en Juegos Olímpicos, en campeonatos mundiales, en Europeos, terminaba su etapa deportiva y se veían sin nada", afirma a EFE la presidenta de UCAM, María Dolores García Mascarell, al frente de la institución desde que falleció su esposo en enero de 2023.

Hasta el curso pasado, cerca de 90 olímpicos estudiaban en la universidad católica y a alrededor de 540 les había concedido una beca.

Con el nuevo campus, el objetivo es incrementar estas cifras y, de paso, abrir la puerta a que algunos deportistas se incorporen como empleados.

"Nos gustaría poder contar con algunos olímpicos que han terminado su etapa como deportistas de alto nivel y pueden empezar a trabajar. Nos haría mucha ilusión", subraya García Mascarell.

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Entre quienes ya están en nómina, destacan el expiragüista David Cal o el exdecatleta Antonio Peñalver, quien se doctoró este año con UCAM con una tesis sobre el entrenamiento en atletas de pruebas combinadas y velocidad.

Como becados, cuenta con un amplio listado, en el que están figuras como el piragüista Saúl Craviotto, la marchadora María Pérez y la nadadora Mireia Belmonte, una de las primeras que participó en el programa.

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Desde el COE, se sostiene que los deportistas deben empezar a estudiar en paralelo a la competición con el fin tener más claro su futuro en el momento de la retirada.

“El campus nos ofrece muchas posibilidades de ayudar más a los deportistas”, remarcó Blanco en la última asamblea celebrada en junio en la que expuso el proyecto a los vocales, entre ellos, los presidentes de las federaciones.

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El nuevo espacio, bautizado como Centro de Estudios Superiores Alma Mater y que cuenta con dos edificios, ha supuesto una inversión de más de veinte millones de euros por parte de UCAM. EFE

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