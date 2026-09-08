El alavesista Facundo Garcés se rompe el ligamento cruzado

Vitoria, 8 sep (EFE).- El jugador del Deportivo Alavés Facundo Garcés se rompió el ligamento cruzado de su pierna derecha, deberá pasar por quirófano y se podría perder toda la temporada.
El central argentino cayó lesionado en el mismo entrenamiento en el que Mikel Rodríguez también se produjo la misma lesión.
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El jugador sudamericano está sancionado por la FIFA, por la falsificación de un pasaporte malayo, pero podía entrenar con el equipo vitoriano.
El Alavés podría salir al mercado para fichar a su sustituto pero este jugador debe estar sin equipo y sin contrato a fecha del 1 de septiembre. EFE
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