El alavesista Facundo Garcés se rompe el ligamento cruzado

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Vitoria, 8 sep (EFE).- El jugador del Deportivo Alavés Facundo Garcés se rompió el ligamento cruzado de su pierna derecha, deberá pasar por quirófano y se podría perder toda la temporada.

El central argentino cayó lesionado en el mismo entrenamiento en el que Mikel Rodríguez también se produjo la misma lesión.

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El jugador sudamericano está sancionado por la FIFA, por la falsificación de un pasaporte malayo, pero podía entrenar con el equipo vitoriano.

El Alavés podría salir al mercado para fichar a su sustituto pero este jugador debe estar sin equipo y sin contrato a fecha del 1 de septiembre. EFE

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