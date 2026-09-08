Docentes en huelga cortan varias de las principales vías de acceso y salida de Barcelona

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Barcelona, 8 sep (EFE).- Decenas de docentes en huelga cortan desde poco después de las 7 de esta mañana algunas de las principales vías de acceso y de salida de Barcelona, así como del área metropolitana, causando importantes retenciones en estas carreteras.

Los manifestantes han cortado la B-20 en Santa Coloma de Gramenet, la Ronda Litoral a la altura del Barceloneta, la Gran Via de les Corts Catalanes a la altura de Can Batlló, la C-58 en Sant Quirze del Vallès y la C-32 en Mataró, entre otros puntos viarios.

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Los docentes portan pancartas y profieren gritos en favor de sus reivindicaciones, como '8 de septiembre, huelga', 'Hoy no se comienza, hoy se hace huelga', 'Arriba los salarios, abajo las ratios', 'No faltan ganas, faltan condiciones' o 'Menos burocracia y más democracia".

Más de 1,6 millones de alumnos catalanes inician este martes el curso escolar 2026-2027, que coincide con una huelga de profesores en once puntos del territorio para exigir al Govern mejores condiciones laborales y resolver problemas estructurales y porque rechazan fingir una "falsa normalidad".

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La protesta, convocada por Ustec, CGT, Intersindical, CNT y COS en el marco de la Assemblea Educativa de Catalunya, da continuidad a un conflicto que provocó una veintena de movilizaciones en el primer semestre del año ante la insatisfacción de estas organizaciones tras los acuerdos alcanzados por el Govern con otros sindicatos.

Así, la vuelta a las clases comenzará con protestas en el Barcelonès, Baix Llobregat, Girona, Catalunya Central, Maresme, Vallès Oriental y Occidental, Tarragona, Terres de l'Ebre, Lleida y Alt Pirineu i Aran, tras finalizar con posturas alejadas la reunión del pasado jueves entre el Govern y los sindicatos en huelga.

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En Barcelona, donde tendrá lugar una de las principales movilizaciones, la manifestación comenzará en la plaza Urquinaona y finalizará en la plaza de Sant Jaume, donde se encuentran el Palau de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona y donde se celebrará una asamblea de docentes.

Para la jornada, el Departamento de Empresa y Trabajo ha fijado servicios mínimos que incluyen una persona del equipo directivo por centro y, en infantil, primaria y secundaria, un docente por cada tres unidades o aulas.

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(Foto) (Vídeo)