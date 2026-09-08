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Chivu: "Nos vamos con un resultado que no merecemos"

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Madrid, 8 sep (EFE).- Cristian Chivu, entrenador del Inter, consideró este martes en rueda de prensa que su equipo se marchó del Santiago Bernabéu con una derrota que "no merece" y destacó la personalidad de sus jugadores para no especular ante el Real Madrid y mantener la identidad que pretende construir.

"El equipo ha tenido el balón, la personalidad de estar en el Bernabéu y respetando al Real Madrid. Pero no podemos especular, queremos crear algo importante para el futuro", afirmó.

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Asimismo, recordó que al Inter todavía le quedan siete encuentros en esta primera fase de la Liga de Campeones y reconoció que acudió al Bernabéu con la intención de lograr un marcador mejor: "Queríamos conseguir más en el Bernabéu. "Nos vamos con un resultado que no merecemos", lamentó.

Chivu reconoció que también cometió "errores", pero valoró la respuesta de un Inter que, a su juicio, mostró "la actitud correcta", tuvo posesión y consiguió llegar en numerosas ocasiones hasta el área madridista.

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"No hemos venido a especular, sino a hacer el partido", resumió el técnico rumano, satisfecho con la valentía de sus futbolistas pese a regresar a Milán sin puntos.

Tampoco mostró preocupación por la falta de acierto de su equipo de cara a portería. Recordó que el Inter superó los cien goles la pasada temporada y aseguró que confía plenamente en "la calidad individual" de sus atacantes.

"No estoy preocupado. Lo importante es cómo llegues, que llegues al área. Últimamente hemos llegado y antes o después haremos goles. Confío en la calidad individual de nuestros jugadores", manifestó.

Además, aplaudió la reacción de su portero, Josep Martínez, después de cometer un error grave en el primer gol de Kylian Mbappé: "No es fácil equivocarse de esa forma. Ha sido interesante cómo se le ha venido todo encima; no es fácil después de un fallo tan grande hacer un gran partido", señaló.

También insistió en que el camino pasa por jugar "sin especular", mantener una identidad reconocible y aprender a "saber sufrir y levantarse", una capacidad que fue precisamente lo que más valoró de la actuación de sus jugadores en el Bernabéu.

Por último, defendió que cuenta con una plantilla "importante", con voluntad de crecer y responder a sus exigencias, y dejó claro que el Inter mantiene intactos sus objetivos: "Nuestras ambiciones son elevadas e intentaremos mejorar en algunos estadios a nivel de resultados". EFE

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