Ceuta arranca su "atípica" vuelta al cole en plena crisis

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Ceuta, 8 sep (EFE).- Más de 12.800 alumnos han comenzado este martes en Ceuta su "atípica" vuelta al cole, que está transcurriendo sin incidentes, marcada por las medidas de seguridad en el interior de los colegios motivadas por la crisis que afecta a la autonomía ceutí desde finales de julio.

Según los datos facilitados a EFE por la Delegación del Gobierno, un total de 12.870 alumnos debían acudir hoy a las aulas, de los que 1.998 son alumnos de Infantil, 5.337 de Primaria, 4.501 de Secundaria y 1.034 de Bachiller en los trece centros públicos (CEIP) de la ciudad, los seis colegios públicos-concertados y los seis institutos.

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Por otro lado, el Gobierno de Ceuta ha decidido posponer el inicio de la actividad en las escuelas infantiles de titularidad municipal, a las que acuden niños de 0 a 3 años, ante la situación que se está viviendo.

En un comunicado, la Consejería de Educación, Cultura y Juventud del Gobierno autonómico determinó que las escuelas infantiles Nuestra Señora de África y Juan Carlos I no inicien su actividad lectiva con alumnado al menos hasta el próximo 28 de septiembre.

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La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se encuentra hoy en la ciudad autónoma para seguir esta apertura del curso académico. EFE

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