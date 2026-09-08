Canales sigue al margen en Lezama y Serrano y Djaló vuelven a grupo

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Bilbao, 8 sep (EFE).- La plantilla del Athletic Club ha regresado al trabajo después de disfrutar de dos días de descanso tras su victoria frente al Atlético de Madrid, con el lesionado Peio Canales aún al margen y Álvaro Djalo y Nico Serrano como parte del grupo, a las órdenes del técnico Edin Terzic.

Canales sufrió una lesión muscular moderada en el sóleo izquierdo la pasada semana que le hizo ser baja frente al conjunto colchonero. Aunque el técnico comentó el sábado que esperaba contar con él esta semana el centrocampista no ha podido ejercitarse en la primera sesión enfocada al partido del sábado en San Mamés frente al Elche.

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Vivian, baja prácticamente desde el comienzo de la pretemporada, y Guruzeta, de quien no se conocen problemas físicos, han sido las otras dos ausencias, al menos durante los quince minutos del entrenamiento abiertos a los medios de comunicación.

Quienes sí han trabajado en ese primer tramo de la sesión han sido Djaló y Serrano, este último después de que no se concretara su salida del club en el mercado de fichajes, tras haberse perdido ambos los últimos entrenamientos de la pasada semana.

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La plantilla rojiblanca preparará la visita del Elche (sábado, 18.30 horas) con tres sesiones más, todas en Lezama a partir de las 10.30. Después de la del viernes, a las 13.30, Terzic ofrecerá la rueda de prensa previa al encuentro. EFE

ibn/cc/apa

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