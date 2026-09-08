Bruselas enviará una "misión técnica" a Ceuta esta semana para "analizar la situación"

Bruselas, 8 sep (EFE).- Funcionarios de la Comisión Europea (CE) viajarán a finales de esta semana a la ciudad autónoma española de Ceuta y mantendrán reuniones también a nivel técnico en Madrid mientras los servicios comunitarios continúan "avanzando de forma prioritaria" en la solicitud de apoyo financiero que formuló el Gobierno de España hace dos semanas.
El objetivo de estas reuniones, que fueron solicitadas por las autoridades españolas, es "analizar la situación sobre el terreno", según ha confirmado este martes el portavoz comunitario de Interior y Migraciones, Markus Lammert, en la rueda de prensa diaria de la institución. EFE
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