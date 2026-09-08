Bonmati, Balón de Oro de 2025, fuera de la lista de 30 nominadas en la que está Putellas

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París, 8 sep (EFE).- La española Aitana Bonmati, ganadora del Balón de Oro en 2023, 2024 y 2025, se quedó fuera de la lista de 30 nominadas de la edición del 2026, en el que sí que figura su compatriota Alexia Putellas, vencedora del galardón en 2021 y 2022.

En una lista dominada por las españolas y, sobre todo, por las jugadoras del Barcelona, también destaca la presencia latinoamericana de la mexicana Scarlett Camberos (Club América) y de la brasileña Lorena Leite (Kansas City).

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Otras de las nominadas son la delantera polaca del Barça, Ewa Pajor, y la atacante haitiana del Olympique Lyon, Melchie Dumornay. EFE