Belarra ve el decreto de vivienda en la misma "autopista a ninguna parte" que presupuestos

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Madrid, 08 sep (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este martes que "no hay ningún avance" en la negociación con el Gobierno del decreto ley de vivienda y que le preocupa que éste se encuentre "en el mismo cajón o autopista a ninguna parte que los Presupuestos Generales del Estado".

Según Belarra, en ambos casos, aunque desde el Ejecutivo "siempre dicen que los están negociando y que están hablando, siempre es mentira".

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Fuentes de Podemos aseguran que, aunque el Gobierno diga que está negociando con todos los grupos el decreto ley de vivienda, nadie se ha sentado con ellos ni se ha dirigido a ellos para hablar de este asunto.

En esa línea, Belarra ha afirmado también, en una rueda de prensa en el Congreso, que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la "dejó fría" cuando el lunes dijo en los Desayunos de RTVE y EFE que "va a negociar con tranquilidad los presupuestos las próximas semanas" y se ha preguntado si se refiere a las "próximas 52 semanas".

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A finales del pasado julio el Gobierno retiró del orden del día del Consejo de Ministros la aprobación del decreto ley sobre vivienda que incluye medidas como la prórroga de los contratos de alquiler en vigor, la regulación de los arrendamientos de temporada y de habitaciones, el incremento de la fiscalidad de los pisos turísticos y una reforma de la ley del suelo para agilizar los trámites urbanísticos.

La exministra se ha referido asimismo a la presentación el lunes, por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del portal web de Casa 47, un buscador sobre el parque público estatal de vivienda, y ha opinado que es una "tomadura de pelo" y que "no tendrá ningún impacto real en la brutal crisis de vivienda" de España.

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"Es evidente que el Gobierno o está totalmente desconectado de la realidad o le están asesorando los mejores amigos de Feijoo y Abascal, porque es incomprensible que se hayan atrevido a presentar con Pedro Sánchez una web con 800 viviendas, ninguna en grandes ciudades", ha argumentado.

Tras apuntar que entre los "fondos buitre" y los propietarios de más de diez casas suman en España 626.000 viviendas, la líder de Podemos ha defendido que el Ejecutivo podría haber expropiado su uso, con el aval del Tribunal Constitucional, para construir un parque de vivienda en alquiler.EFE

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