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Barcelona, Club América, Bayern, City y Lyon, nominados como mejores equipos femeninos

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París, 8 sep (EFE).- Los equipos femeninos del Barcelona y el Club América de México figuran entre los cinco combinados nominados al Balón de Oro de mejor club femenino de 2026, anunciaron este martes los organizadores del premio que se divulgará el próximo 26 de octubre en Londres.

El Bayern Múnich alemán, el Manchester City inglés y el Olympique Lyon de Francia completan la lista.

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El Barcelona ha conquistado este año la Liga de Campeones, la Liga española, la Copa de la Reina y la Supercopa de España, mientras que el América ganó la Champions de la CONCACAF y el campeonato de clausura mexicano. EFE

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