8-0. La selección española abre la temporada con goleada y buenas sensaciones ante Polonia

Guardar

Redacción deportes, 8 sep (EFE).- España comenzó la temporada con una contundente goleada ante Polonia (8-0) en su primer amistoso de preparación para la fase de clasificación del Europeo.

Las jugadoras de Clàudia Pons fueron un rodillo y se mostraron muy superiores desde el inicio y dominaron el encuentro de principio a fin para completar su estreno sin pasar apuros durante los 40 minutos.

PUBLICIDAD

Antía Pérez fue la encargada de abrir el marcador en una jugada colectiva, después de unos primeros minutos de tanteo entre ambos equipos.

España se hizo cada vez más con el control del juego y amplió su ventaja a los 13 minutos con una llegada al área de la incombustible Vane Sotelo.

PUBLICIDAD

La superioridad española se confirmó poco después, cuando Clau López encontró en un saque de banda a Laura Sánchez, su excompañera en Alcorcón, que no perdonó para establecer el tercer tanto.

A 41 segundos del descanso, Mayte Mateo puso el broche a una primera parte muy completa de las españolas.

Tras el paso por vestuarios, el ritmo del encuentro decayó ligeramente. Polonia intentó reaccionar y buscó sus opciones con Agata Bala como principal referencia ofensiva, mientras que España encontró algo más de dificultades para generar ocasiones con la misma facilidad.

PUBLICIDAD

Clau López estuvo cerca de ampliar la renta con un lanzamiento a una escuadra que despejó la guardameta polaca.

El quinto gol, sin embargo, llegó después de un saque largo de Ari hacia Eva, que asistió al segundo palo para que Vane Sotelo completara su doblete.

PUBLICIDAD

El tramo final volvió a ser de España y así Clau López asumió el protagonismo con dos tantos más y Eva González puso el broche definitivo al encuentro con el 8-0, en un regreso a la selección que celebró además con gol.

El combinado nacional volverá a medirse a Polonia este miércoles en el pabellón La Marazuela de Las Rozas (18:00 horas), en el segundo de los dos amistosos programados durante esta concentración.

PUBLICIDAD

- Ficha técnica:

8. España: Elena, Mayte Mateo, Irene Samper, María Sanz e Irene Córdoba – cinco inicial-, Martita, Clau López, Cecilia, Laura Sánchez, Ale de Paz, Vane Sotelo, Antía Pérez, Eva y Ari.

PUBLICIDAD

0. Polonia: Dabek, Szostak, Kubaszek, Tracz y Wlodarczyk -cinco inicial-, Chóras, Sleczka, Gorecka, Maronde, Basta, Matuszewska, Fal y Myjak.

Árbitros: Andrea Veral y Luis Manso. Amonestaron a la española Eva y a la polaca Kubaszek.

Goles: 1-0. Min. 6. Antía Pérez. 2-0. Min. 13. Vane Sotelo. 3-0. Min. 15. Laura Sánchez. 4-0. Min. 20. Mayte Mateo. 5-0. Min. 32. Vane Sotelo. 6-0. Min. 35. Clau López. 7-0. Min. 37. Clau López. 8-0. Min. 40. Eva.

PUBLICIDAD

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Pabellón La Marezuela de Las Rozas (Madrid). EFE

jmd/ism