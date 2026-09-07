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Vox se querella contra Sánchez y Marlaska por los delitos de prevaricación y colaboración con el terrorismo en Ceuta

10/06/2024 El candidato de VOX a las elecciones europeas, Jorge Buxadé, durante una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de VOX, en la sede de VOX, a 10 de junio de 2024, en Madrid (España). VOX quedó como la tercera posición más votada pasando de cuatro a seis eurodiputados en las elecciones europeas, celebradas ayer domingo 9 de junio, y ha obtenido un 9,6% de los votos con Jorge Buxadé al frente. VOX consigue dos escaños más que en 2019. POLITICA Marta Fernández Jara - Europa Press
10/06/2024 El candidato de VOX a las elecciones europeas, Jorge Buxadé, durante una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de VOX, en la sede de VOX, a 10 de junio de 2024, en Madrid (España). VOX quedó como la tercera posición más votada pasando de cuatro a seis eurodiputados en las elecciones europeas, celebradas ayer domingo 9 de junio, y ha obtenido un 9,6% de los votos con Jorge Buxadé al frente. VOX consigue dos escaños más que en 2019. POLITICA Marta Fernández Jara - Europa Press
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El coordinador jurídico de Vox y líder de la delegación en Bruselas, Jorge Buxadé, ha anunciado este lunes que la formación presentará una querella contra el presidente, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por los delitos de prevaricación, colaboración con el terrorismo, omisión del deber de socorro y lesiones por la gestión de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio.

En rueda de prensa, Buxadé ha detallado que el Comité de Acción Política (CAP) de Vox ha autorizado la presentación de esta querella en su reunión de este lunes, pero no ha concretado cuándo se presentará. Además, ha señalado que también se dirigirá contra la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo.

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Además, el coordinador jurídico de Vox ha insistido en la propuesta de activar el artículo 102 de la Constitución para juzgar a Sánchez y otros miembros del Ejecutivo por traición. Vox no puede hacerlo en solitario porque tiene 32 diputados y son necesarios 88. "Queda pendiente que 56 diputados se sumen a la acción verdadera que tiene que llevarse a cabo", ha indicado.

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