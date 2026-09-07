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Vox anuncia querella contra Sánchez y Marlaska por colaborar con terrorismo y prevaricar

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Madrid, 7 sep (EFE).- La dirección de Vox ha acordado presentar una querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, por los delitos de prevaricación, homicidio y lesiones en grado de imprudencia y colaboración con terrorismo, entre otros.

Lo ha anunciado el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, en una rueda de prensa en la sede del partido.

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Sobre el reparto de menores no acompañados, a lo que se niega también el PP, Buxadé ha subrayado que quienes han invadido Ceuta tienen que volver a Marruecos, tanto los mayores como los menores de edad. "No hay que abrir otras alternativas", ha subrayado.

Ha tachado además de "irresponsabilidad histórica" forzar a los gobiernos autonómicos "a producir un esparcimiento" de estas personas, insistiendo en que el Ejecutivo debería estar centrado "en ponerlos todos en fila" y devolverlos a Marruecos.

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A Buxadé le ha acompañado en la rueda de prensa el líder de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, quien ha acusado a Rabat de estar detrás de los incidentes y altercados que han tenido lugar en la ciudad, incluidos ataques al ejército, porque tiene "una intención permanente" de desestabilizar la ciudad.

Buxade ha ido más allá al afirmar que lo que buscan es crear "un estado de terror".

En este sentido y ante la vuelta al colegio, Redondo ha dejado claro que él no llevaría a sus hijos en esta situación: ¿"Cómo le iba a llevar si Ceuta está invadida por 20.000 personas con malas intenciones?".

Además ve incomprensible la actitud del presidente de Ceuta, Juan José Vivas, por negarse por un lado a utilizar parcelas del puerto para acoger temporalmente a los migrantes y, por otro, aceptar "sin problemas" que el "asentamiento de invasores se traslade a otra barriada", subrayando que los ceutíes son "todos iguales".

De nuevo, tanto Buxadé como Redondo han emplazado al PP a que rompa sus acuerdos con el PSOE, ya que gobierna gracias a la abstención de los socialistas. EFE

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