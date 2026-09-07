Un motorista muere al colisionar con un turismo en Madrid

Guardar

Madrid, 8 sep (EFE).- Un motorista de 47 años ha muerto este lunes por la noche al colisionar con un turismo en la confluencia de la calle Tembleque y Avenida de Los Poblados, en el distrito madrileño de Latina.

Una portavoz de Emergencias Madrid ha informado de que el accidente ha ocurrido sobre las 21.00 horas en dicha confluencia de calles, reguladas por semáforos.

PUBLICIDAD

Tras el choque el motorista ha perdido el control de la motocicleta y ha impactado contra un semáforo con tal fuerza que éste resultó derribado.

En un primer momento un agente de Policía de Madrid y un conductor de la EMT han atendido al motorista y han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar.

PUBLICIDAD

Las asistencias de SAMUR-Protección Civil han continuado la reanimación pero, tras 35 minutos, han confirmado finalmente el fallecimiento del hombre, que sufrió un traumatismo torácico severo.

Una psicóloga de SAMUR-Protección Civil ha atendido a la conductora del vehículo implicado, mientras que la Policía Municipal investiga el accidente. EFE