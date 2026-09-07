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Sumar espera que el PP se mueva al voto favorable a la ley para nacionalizar a saharauis y Podemos cree que no lo hará

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Sumar confía en que la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos cuando el Sáhara Occidental estaba bajo administración española salga adelante por amplio consenso y espera que PP y PSOE se sumen al voto a favor.

No obstante, Podemos se muestra escéptico de que PP apoye en el Pleno del Congreso esta iniciativa y ha recriminado a esta formación que se "mueve únicamente por rédito electoral" y tiene una posición crítica "muy liviana" hacia Marruecos.

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El próximo jueves el Congreso afrontará la votación de la proposición de ley sobre la nacionalidad española para los sahararuis, una iniciativa que podría beneficiar a unas 80.000 personas y que llegará al Pleno en plena crisis por la entrada masiva de más de 70.000 migrantes en Ceuta y en un momento especialmente sensible para las relaciones con Marruecos.

El dirigente de IU y portavoz de Sumar en la Comisión de Justicia del Congreso, Enrique Santiago, que es precisamente ponente de esta norma, ha apuntado en rueda de prensa que el PSOE ya se ha instalado en el voto a favor y no contempla ningún cambio de postura ante la crisis en Ceuta.

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Tras incidir en que la norma ha incorporado planteamientos tanto de socialistas como de los 'populares', Santiago ha estimado que si PP y Junts no se han movido al 'si' es por "cálculos cortoplacistas", pero tiene amplias esperanzas que al final confirmen su apoyo para aprobar esta norma.

En cambio, ha lanzado que "no le cabe duda" de que Vox votará en contra porque, "además de ser un partido racista, no quiere ningún tipo de confrontación con Marruecos" ni tampoco se lo "permita su jefe supremo, el señor Donald Trump".

Santiago ha recalcado que esta propuesta de ley repara una situación que fue la pérdida de nacionalidad de miles de saharauis y ha descartado que la crisis de Ceuta y las tensiones con Marruecos influyan en la votación.

"Lo que tiene que hacer cualquier partido sensato en este país es defender nuestras decisiones soberanas y la soberanía de nuestro país y de nuestra democracia", ha apostillado para volver a pedir que PP y Junts pasen de la abstención al voto favorable.

PODEMOS: EL PP VIVE EN UNA "CONTRADICCIÓN PERMANENTE"

Por su parte, el coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, se ha mostrado menos optimista y cree que el PP no apoyará la ley para nacionalizar a los saharauis, dado que al final Marruecos es un aliado de Estados Unidos e Israel.

"El PP vive en una aporía, en una contradicción permanente que es que el PP tiene que mantener sus buenas relaciones con Marruecos, el socio estratégico de sus aliados Trump y Netanyahu. Por tanto, yo creo sinceramente que en este tema el PP no va a votar a favor, creo que el PP va a ser fiel y va a ser obediente a lo que le diga a Netanyahu, a lo que le diga Trump, que son los socios de Marruecos", ha lanzado.

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EuropaPress

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