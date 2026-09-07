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Sánchez se erige en "punta de lanza" progresista frente a la ultraderecha mundial: "Somos más necesarios que nunca"

15/09/2025 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, y por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, preside la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista (Congreso, Senado y Parlamento Europeo) en la Sala Ernest Lluch del Congreso, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reúne este lunes 15 de septiembre a la comisión Interparlamentaria, es decir a todos los diputados, senadores y eurodiputados socialistas en el inicio del nuevo curso político, para poner sobre la mesa las líneas por las que quiere que discurran los próximos meses en el marco parlamentario. POLITICA Diego Radamés - Europa Press
15/09/2025 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, y por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, preside la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista (Congreso, Senado y Parlamento Europeo) en la Sala Ernest Lluch del Congreso, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reúne este lunes 15 de septiembre a la comisión Interparlamentaria, es decir a todos los diputados, senadores y eurodiputados socialistas en el inicio del nuevo curso político, para poner sobre la mesa las líneas por las que quiere que discurran los próximos meses en el marco parlamentario. POLITICA Diego Radamés - Europa Press
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El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reivindicado este lunes a España como la "punta de lanza de las políticas progresistas" y la "vanguardia del avance frente a los reaccionarios", defendiendo que el Gobierno de coalición progresista es "hoy más necesario que nunca" ante el terreno que, según ha advertido, está ganando la ultraderecha en Europa y en el mundo.

Así se ha pronunciado Sánchez durante su intervención ante la reunión interparlamentaria del PSOE celebrada en el Congreso con motivo del arranque del nuevo curso político, donde ha asegurado que "toda la internacional ultraderechista europea y también al otro lado del Atlántico" está atacando a España. "Por algo será", ha apostillado.

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"Tras ocho años de Gobierno progresista, España es la demostración de que lo contrario a su odio es nuestro avance", ha proclamado el líder socialista, quien ha utilizado los resultados electorales de este domingo en Sajonia --donde ha ganado con un 44% de los votos Alternativa por Alemania-- como "un aviso" y también como "una constatación" de su tesis.

A su juicio, esos resultados suponen que "la amenaza ultra", debido "en gran medida a la rendición de la derecha tradicional", está ganando terreno "en Europa y en el mundo". Pero también constituyen, según Sánchez, la confirmación de que un Ejecutivo como el de coalición progresista español "es hoy más necesario que nunca".

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"El mundo, por tanto, nos mira. Somos la guardia del avance frente a los reaccionarios. La punta de lanza de las políticas progresistas que están permitiendo crecer y crear empleo, fortalecer el Estado del bienestar y dar una respuesta justa a las transformaciones digital y ecológica", ha enfatizado.

UNA DERECHA "CADA VEZ MÁS ULTRA"

El jefe del Ejecutivo ha defendido que desde España están demostrando que a los reaccionarios se les frena con más derechos y siendo, frente al los gobiernos autonómicos de PP y Vox, "el baluarte de la España de las libertades". "O las defendemos nosotros y nosotras o no lo va a hacer nadie", ha proclamado, antes de asegurar que no aceptarán "ningún retroceso" en feminismo, derechos sexuales y reproductivos, derechos de las personas LGTBI o lucha contra la violencia machista.

En la recta final de su intervención, Sánchez ha afirmado que los socialistas saben a qué se enfrentan y ha señalado directamente a "la alianza de una involución entre la derecha cada vez más ultra y una ultraderecha cada vez más crecida".

Según el secretario general del PSOE, esa alianza se resume en "recortar derechos y libertades", "privatizar el Estado del bienestar" y "fracturar la convivencia". Sánchez ha asegurado que antes utilizaron la crisis financiera y que ahora "algunos quieren utilizar la guerra y el rearme". "En definitiva, lo de siempre, el odio y el miedo", ha añadido.

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