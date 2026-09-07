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Sánchez pide a sus parlamentarios "vaciarse" para "consolidar" los avances sociales: Y en 2027, "otros cuatro años más"

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El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este lunes a sus diputados, senadores y europarlamentarios "vaciarse" y "echar el resto" para "consolidar" los avances sociales logrados en los últimos ocho años.

"Cada política aprobada en las Cortes es un día y un derecho más. Así llevamos ocho años y el año que viene, pues otros cuatro años más", ha enfatizado provocando las risas y los aplausos en la Sala Ernest Lluch del Congreso.

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Flanqueado por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y por la exvicepresidenta primera y secretaria de Organización del partido, María Jesús Montero, Sánchez ha lanzado este mensaje a los suyos durante la interparlamentaria del Grupo Socialista, coincidiendo con el inicio del curso político.

AGENDA Y CALENDARIO "EXIGENTES"

En su discurso, Sánchez ha agradecido a sus compañeros su trabajo tanto en el Congreso como en el Senado, y la Eurocámara, por los hitos conseguidos hasta la fecha, pero les ha arengado a "ir a por mucho más" porque los socialistas tienen "una agenda y un calendario exigentes de aquí al final de este periodo".

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"Pero no hay obstáculo que valga cuando uno se vacía, y os pido que os vaciéis en estos meses y que os entreguéis" porque las leyes que hay en tramitación en el Congreso y el Senado, entre las que ha citado la reducción de los ratios en las aulas, la penalización de las terapias de conversión o la protección de menores en entornos digitales, "merecen ese esfuerzo", ha dicho.

Y, además, les ha reclamado que lo hagan con "una mirada clara y puesta, no en el final de este año o de esta legislatura, sino en el final de esta década clave, para culminar la modernización social, económica y ambiental que España necesita". "Porque de eso se trata --ha añadido--, de consolidar los avances con más avances y de apuntalar las conquistas sociales con más conquistas sociales".

LOS CINCO EJES DE SU ACCIÓN DE GOBIERNO

Sánchez ha dividido en cinco ejes la actuación prioritaria de su Gobierno, comenzando con el fortalecimiento de la economía, el empleo y el poder adquisitivo de los ciudadanos, de cuyos datos "incuestionables" ha presumido --"llevamos tres años consecutivos liberando de las grandes economías europeas", ha destacado--, y siguiendo con el compromiso del acceso a una vivienda digna y sus 'recetas' frente a la emergencia climática.

El cuarto eje de la "acción prioritaria" de Sánchez está centrado en el fortalecimiento de los derechos y las libertades, "ahora más que nunca con gobiernos autonómicos de coalición ultraderechista". "Creo que tenemos que ser el baluarte de la España de las libertades: o las defendemos nosotros o no lo va a hacer nadie en esta legislatura", ha selañado Sánchez, avisando de que su partido no va a aceptar "ningún retroceso" en feminismo, derechos sexuales y reproductivos, derechos de las personas LGTBI o lucha contra la violencia machista.

Por último, Sánchez ha destacado que el quinto eje tiene que ver con el papel de España en el mundo y con defender una política exterior "con voz firme, clara y valiente", "que no cambie de principios según el viento que sopla". En este punto, el presidente ha querido dejar claro que el Gobierno seguirá apoyando a Ucrania, condenando "la guerra de Putin" y respaldando a Gaza.

"AMBICIÓN Y MIRADA LARGA"

"Éste es el mundo en el que nos ha tocado vivir y lo extraordinario no debería ser que España mantenga sus principios, como estamos haciendo; lo extraordinario es que tantos y tantas hayan decidido abandonarlos", ha lamentado.

Sánchez ha concluido su alocución llamando a los parlamentarios socialistas a tener "ambición y mirada larga", así como "compromiso y determinación", en la tarea que tienen por delante en este nuevo periodo porque el objetivo, sostiene, no es "hacer un simple checklist de las listas de tareas y decirle a los ciudadanos misión cumplida", sino porque "estas iniciativas y todas las impulsadas en los últimos ocho años están alineadas con un proyecto de país que no acaba en 2027".

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EuropaPress

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