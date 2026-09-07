Martes, 8 de septiembre de 2026

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES REAL MADRID-INTER

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Madrid. El Real Madrid de Jose Mourinho, cuyo último encuentro de la Liga de Campeones en el banquillo blanco data de abril de 2013, abre este martes la máxima competición continental en el Santiago Bernabéu frente al Inter de Milán tras haber encajado la primera derrota en LaLiga EA Sports frente al Betis el pasado viernes.

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES BORUSSIA DORTMUND-VILLARREAL

Redacción deportes. Tras un mal comienzo en LaLiga EA Sports, en la que no conoce la victoria, el Villarreal de Íñigo Pérez visita en la primera jornada de la Liga de Campeones uno de los estadios más complicados de Europa, el del Borussia de Dortmund.

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES LILLE-BETIS

Redacción deportes. Betis y Lille francés inician este martes su andadura en la Liga de Campeones en un duelo parejo en potencial y sistemas en el estreno europeo del italiano Davide Ancelotti, hijo de Carlo, y en la vuelta a la primera competición continental de los del chileno Manuel Pellegrini veintiún años después.

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

Redacción deportes. El Atlético de Madrid y el Barcelona ultiman este martes su preparación para el estreno de ambos en la Liga de Campeones, en cuya primera jornada los primeros viajan a Liverpool inglés y los segundos reciben al Feyenoord neerlandés.

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BALONCESTO MUNDIAL FEMENINO

Berlín. La selección de España, clasificada como primera del Grupo A, empieza a prepararse para su duelo del jueves en cuartos ante un rival aún por conocerse, en una jornada de martes en la que la de Alemania juega contra la de Corea del Sur y la de Hungría se enfrenta a la de Japón en los dos primeros partidos de la fase de acceso a la antesala de las semifinales del Mundial femenino de baloncesto, que se disputa en Berlín. Información de Julia López e Ivone Palenzuela.

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BALONCESTO BARÇA

Barcelona. Tras tres años sin títulos en sus vitrinas, el Barça ha acometido este verano una transformación casi total de su plantilla y este martes (10.00) presenta, en un mismo acto, a sus once nuevos jugadores: Umoja Gibson, Tyrese Martin, Stanley Umude, Justin Robinson, Agustín Ubal, Olivier Nkamhoua, Tosan Evbuomwan, Olek Balcerowski, Justin Minaya, Josh Nebo y Yoan Makoundou

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TENIS ABIERTO DE EE.UU.

Nueva York. Carlos Alcaraz, dos veces campeón, defensor del título y segundo cabeza de serie, se enfrenta este martes al estadounidense Ben Shelton, y el también norteamericano Frances Tiafoe se cruza con su compatriota Alex Michelsen en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, en Nueva York.

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En la misma fase del cuadro femenino, la número uno mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, juega contra la checa Linda Noskova, y se enfrentan entre sí las estadounidenses Jessica Pegula y Emma Navarro.

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CICLISMO LA VUELTA

Palos de la Frontera (Huelva). Tras la jornada de descanso del lunes, La Vuelta ciclista a España inicia este martes su última semana con un recorrido de 181,1 kilómetros entre Cortegana y Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva, con un trazado propicio para un final en el que los esprinters se disputen la victoria. Información de Carlos de Torres.

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AGENDA INFORMATIVA

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BALONCESTO

- Mundial femenino, en Alemania (FOTO). Acceso a cuartos de final: Hungría-Japón (17.45) y Alemania-Corea del Sur (20.45). Información de Julia López e Ivone Palenzuela.

- Barcelona. Acto de presentación de los once nuevos jugadores del Barça: Umoja Gibson, Tyrese Martin, Stanley Umude, Justin Robinson, Agustín Ubal, Olivier Nkamhoua, Tosan Evbuomwan, Olek Balcerowski, Justin Minaya, Josh Nebo y Yoan Makoundou (10.00. Oficina comercial del Barcelona).

- Presentación del nuevo fichaje del iLerna Lleida, el pívot Kur Kuath (12.15. Pabellón Barris Nord).

- Amistoso Valencia-Casademont Zaragoza (20.00. Benicarló).

- Presentación de Bastien Vautier como jugador de Surne Bilbao en un acto junto a Rafa Pueyo, director deportivo de los hombres de negro (09.45).

- Previa de la 47ª edición de la Lliga Catalana, que reunirá del 9 al 13 de septiembre en el Palau d'Esports Catalunya de Tarragona al MoraBanc Andorra, el Kids&Us Manresa, el Barça, el FIATC Girona, el Asisa Joventut y el iLerna Lleida.

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BALONMANO

- Liga de Campeones. Previa del partido de la primera jornada Barça-Aarhus (DIN).

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CICLISMO

- La Vuelta a España (hasta 13). 16ª etapa. Cortegana-La Rábida Palos de la Frontera, de 181,1 kilómetros. Información de Carlos de Torres. (FOTO)

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FÚTBOL

- Liga de Campeones. 1ª jornada (FOTO): AEK Atenas-LASK y Brujas-Aston Villa (18.45) y Borussia Dortmund-Villarreal, Oporto-Manchester City, Lille-Betis y Real Madrid-Inter Milán (21.00)

. Previas de los partidos Barcelona-Feyenoord y Liverpool-Atlético de Madrid

. Barcelona. Entrenamiento a las 11.00 y rueda de prensa de Hansi Flick y Lamine Yamal a las 13.00 en la Ciudad Deportiva. (FOTO) (VÍDEO)

. Feyenoord. Entrenamiento a las 11.00 en Rotterdam y rueda de prensa a las 18.00 en el Spotify Camp Nou. (FOTO)

. Liverpool. Rueda de prensa a las 14.00 y entrenamiento a las 16.45 en Anfield. (FOTO)

. Atlético. Rueda de prensa a las 18.45 y entrenamiento a las 19.30 en Anfield. (FOTO)

. Rueda de prensa de Luis Enrique en la víspera del partido entre el PSG y el Slovan. (FOTO)

- Las Rozas (Madrid). Rafael Louzán, presidente de la RFEF, presenta un acuerdo que ofrecerá apoyo en tratamientos de fertilidad para las jugadoras y árbitras que lo deseen. Asisten jugadoras de la selección, seleccionadora nacional, árbitras y jugadoras de fútbol sala (17.00. Ciudad del Fútbol de la RFEF).

- Liga de Campeones Juvenil: Lille-Betis (15.00), Borussia Dortmund-Villarreal (16.00) y Real Madrid-Inter (16.00).

- Mundial femenino sub-20, en Polonia: Benín-Argentina (15.00), Brasil-Canadá (15.00), Polonia-México (18.00).

- Sevilla. El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, analiza el mercado de fichajes y la situación del club (13.00. Ramón Sánchez Pizjuán).

- Inglaterra. Copa de la Liga.

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FÚTBOL PLAYA

- Liga Europea. España-Suiza (16.45, en Viareggio, Italia). El jueves ante Bielorrusia (16.45) y el viernes ante Portugal (16.45)

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FÚTBOL SALA

- Amistoso femenino España-Portugal, en Las Rozas (Madrid), para preparar la Ronda Élite del Europeo (20.00).

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MOTOCICLISMO

- Visita EFE Toni Bou, que el domingo logró su cuadragésimo título mundial de trial (10.00). (FOTO) (VÍDEO)

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NATACIÓN

- Europeos de natación paralímpica, en Kocaeli (Turquía) (hasta 12).

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TENIS

- Abierto de Estados Unidos, en Nueva York (hasta 13). (FOTO)

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