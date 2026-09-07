La nueva plataforma de televisión y que los clubes sean más fuertes, retos de la Asobal

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Madrid, 7 sep (EFE).- La Liga Asobal de balonmano arrancará el próximo día 11 con la novedad de la puesta en marcha de una plataforma propia de televisión (Asobal TV) donde se pondrán ver todos los partidos de la competición y con el reto de hacer crecer a los clubes para que sean más competitivos en lo deportivo y fuertes en lo financiero.

El presidente de Asobal, Servando Revuelta, presidió este lunes la presentación oficial de la nueva temporada en un acto celebrado en la sede de la Fundación Pons en Madrid con la presencia de representantes de algunos de los 16 clubes participantes en la Liga Nexus Energía Asobal.

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Por primera vez, la liga profesional de balonmano contará con un servicio de televisión a través de internet, donde se podrán ver todos los encuentros con una suscripción anual de 29,99 euros o de 5,99 euros al mes, cuyo objetivo es obtener una mayor visibilidad a la competición y que los clubes sean “dueños de su destino”, según Revuelta.

“Es un punto de inflexión. Tenemos muchas esperanzas. Estamos muy contentos de haberlo podido sacar adelante en tan poco tiempo. Es un escenario nuevo y el éxito de esta nueva estrategia audiovisual depende también de que los clubes sigan esa evolución que vamos a marcar desde Asobal”, comentó Revuelta en declaraciones a EFE.

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Además de por la plataforma propia, cada jornada se emitirá un partido por Teledeporte y dos en Eurosport, que incorpora el balonmano a su parrilla.

Revuelta se felicitó por la evolución de la Liga Asobal, con “un crecimiento palpable” y un produto “cada vez más reconocible”, aunque admitió que les gustaría “ir a otra velocidad” y generar más ingresos.

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“Van creciendo los presupuestos de los clubes, la calidad de los jugadores cada vez es mayor, las estructuras propias de los clubes son más grandes y vamos a intentar seguir creciendo y, poco a poco, equipararnos con los espejos que queremos, que son tanto la liga alemana como la liga francesa”, subrayó.

Sobre el hecho de que el Barcelona lleve quince temporadas ganando la liga sin prácticamente oposición y ello pueda restar emoción entre los aficionados, Revuelta reconoció que “es una realidad con la que hay que convivir”, pero puntualizó que esa brecha ha disminuido en los últimos dos años.

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“Hace dos temporadas se dejó cinco puntos, perdió dos partidos y empató otro. Cada vez le cuesta ganar más y los clubes van creciendo (…) Si sacamos al Barcelona de la ecuación, la pasada temporada ha habido mucha emoción. Cada vez los clubes son un poco más quebradero de cabeza, tanto para el Barcelona como cuando van a competir en Europa”, sostuvo el máximo dirigente de la Asobal desde abril de 2021.

La Liga Asobal tuvo una media de asistencia a los pabellones de 1.649 espectadores por partido, con un total de 395.780 personas, lo que supone un crecimiento de más del 30 por ciento respecto al curso previo.

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Se trata, según Revuelta, que haya equipos que llenen el aforo era “algo impensable hacer seis años” y revela que se va en la buena dirección, aunque enfatizó que para seguir creciendo es preciso recuperar a más jugadores españoles que compiten en el extranjero Sobre la supremacía que el fútbol tienen en España y poco espacio que deja a los deportes minoritarios, el presidente de Asobal remarcó que es “una realidad con la que hay que convivir”.

“Ocupan toda la parrilla todos los días. Pero no me vale de nada. Lamentarse, al final, no nos lleva a nada. Es una realidad con la que hay que convivir”, aceptó. EFE

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