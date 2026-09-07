La jueza destaca una "indudable gestión favorecedora" desde Marruecos en la entrada masiva

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Madrid, 7 sep (EFE).- La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón destaca la "clara e indudable gestión favorecedora" desde Marruecos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio, al compartir que agentes marroquíes realizaron un "guiado activo" de las personas que cruzaban ilegalmente la frontera.

Una idea a la que ya apuntó la Policía Nacional en un informe y que suscribe la jueza en el auto en el que acuerda abrir una investigación penal sobre lo ocurrido los días 30 y 31 de julio.

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Del "constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos", la magistrada no solo percibe una actitud de "permisividad", sino que también advierte de cómo "los propios policías uniformados van realizando indicaciones a las personas que cruzaban ilegalmente la frontera, para dirigirles (...) y "superar los obstáculos" y hasta organizar el acceso a la zona que conduce a la Playa Fnideq, según su auto. EFE