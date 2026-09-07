La instalación de las carpas para acoger migrantes en el puerto de Ceuta tardará tres días

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Ceuta, 7 sep (EFE).- Los trabajos para la instalación de cincuenta carpas en el muelle de Poniente del puerto de Ceuta, para acoger de forma temporal a más de 1.000 migrantes, continúan y se prolongarán hasta el miércoles.

Personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, se ha trasladado al puerto para la instalación de estas cuarenta carpas inflables de alta presión y otras diez de tubos metálicos, que este organismo usa habitualmente para despliegues de equipos médicos de emergencia.

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Las diez carpas de tubos, de 42 metros cuadrados, y las cuarenta inflables, de 36 metros cuadrados, pueden tener distintas configuraciones, además de como habitaciones en las que suelen caber 16 personas con cuatro literas en cada uno de los laterales.

Paco Sigüenza, subdirector de Emergencias de Aecid, ha explicado a EFE en el lugar que las tiendas del campamento se configurarán siguiendo las directrices del Ministerio de Migraciones y Seguridad Social, junto con la empresa Tragsa.

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Además de la instalación de estas tiendas, que se hará entre hoy y mañana, el campamento también necesitará "letrinas, duchas y lo que Migraciones estime necesario para que se dé un servicio digno".

Aunque el pasado sábado, cuando las tiendas empezaron a ser descargadas de los camiones en el puerto, un grupo de personas hizo "una pequeña manifestación" para oponerse a la ubicación de este espacio de acogida temporal para más de mil migrantes de los que aguardan en los espacios públicos de Ceuta a que se resuelva su situación desde que el pasado 30 de julio, de momento los trabajos se desarrollan con normalidad, según ha explicado Paco Sigüenza,

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"Ningún problema con ningún vecino que pasa por aquí. Lógicamente miran, hacen fotos, y nosotros sabemos de la polémica, pero no nos está afectando", explica.

El personal de la Agencia estará en Ceuta para el montaje de las tiendas y para formar al personal de Tragsa en su mantenimiento posterior.

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Según sus previsiones el miércoles acabará la instalación de las tiendas que se quedarán "el tiempo que sea necesario, lo que determine el mando único".

El pasado sábado el Gobierno tomó el control del puerto de Ceuta y autorizó la instalación de carpas para acoger de forma temporal a más de 1.000 migrantes, después de que el día anterior, cuando las carpas ya estaban en la ciudad autónoma, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta -controlado por la ciudad autónoma- votara en contra de que se llevara a cabo la instalación de este campamento en el puerto. EFE

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