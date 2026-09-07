Espana agencias

La animación gana terreno en los cortometrajes a concurso de Seminci con tres españolas

Guardar

Valladolid, 7 sep (EFE).- El cine de animación, como una forma más de expresión visual y narrativa, ha ganado terreno en el sector audiovisual como demuestra la selección de varias cintas dentro de la sección oficial de cortometrajes de la 71ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), difundida este lunes por el festival que celebrará su próxima edición del 23 al 31 de octubre.

Dieciocho películas de dieciséis países integran esta sección oficial, varias de ellas con la animación como discurso narrativo como 'Paper trail', del estadounidense Don Hertzfeldt, dos veces nominado al Óscar y uno de los referentes de la animación independiente contemporánea. La cinta reconstruye una vida a través de trozos de papel.

PUBLICIDAD

Competirá también con ese registro la sueca Niki Lindroth ('The end') con una reflexión sobre la existencia y la catástrofe, ambientada en un aeropuerto; el portugués Alexandre Siqueira ('Terminal'), acerca de un hombre que retorna al hogar familiar después de décadas de viaje; y el chileno Francisco Visceral Rivera ('El tamagochi escarlata'), en clave de cine negro para relatar la desaparición de un juguete.

La animación española en esta sección oficial internacional de cortometrajes correrá a cargo del madrileño Khris Cembe y del dibujante barcelonés Marc Torices ('La verdad te rechaza, Cornelius'), sobre este personaje de cómic creado por el propio Torices.

PUBLICIDAD

A todos ellos se unirán tres directoras españolas aunque no en clave de animación: Blanca Camel ('Premier feu') sobre las secuelas físicas y emocionales de un parto traumático; Natalia Marín ('Crónicas del cansancio'), un análisis del mundo desde las dificultades en el acceso a la vivienda; y Alba Lozano ('Aho beltza'), ambientada en la fiesta final de rodaje de una película.

Otros concursantes internacionales en esta sección serán el alemán Berthold Wahjudi ('Vaterland'); la francesa Camille Zéhenne ('Las damas'): el filipino Carlos Francisco Manatad ('Et si thuy néxistait pas'); el lituano Arnas Balciunas ('Class photo'); el portugués Joao Niza Ribeiro ('Asphalt reds'); el chino Shong Dongxu ('Ride your horse'); y la austriaca Helen Esther Aschauer ('TMWYH').

Junto a la española Alba Lozano ('Aho beltza'), serán estrenos mundiales en esta categoría los cortos 'You weren't there', del noruego Eric Dirnes; y 'God loves a terrier', del estadounidense Robert Arnett.

El festival de Valladolid también dedicará al cortometraje otra sección específica pero íntegramente dedicada a cineastas españoles, con seis estrenos mundiales: 'L'enterrament de la sardina', de Mariona Martínez; 'Al vespre llegeixo', de Carota González-Adrio; 'La fábula de la punki adolescente', de Juan Vicente Castillejo; 'El desencanto', de Marta Martín; 'Tú me mataste primero', de Miguel Ariza; y 'Noutro tempo', de Santos Díaz.

Las tres cintas restantes en este apartado son: 'Nota de corte', de Héctor Fernández: Santos Díaz; 'La Pegaso', de María Martos; y 'El nieto Manuel, de Darío Vázquez. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un médico abusó durante años de pacientes anestesiadas y las autoridades lo sabían: “Imaginé cómo me había quitado la ropa interior, sentí náuseas”

Un gastroenterólogo austríaco ejerció durante 21 años en Zúrich y Graz. La policía halló una cámara espía en su consultorio en 2020, pero las autoridades sanitarias permitieron que siguiera atendiendo pacientes hasta su arresto en julio de 2026

Un médico abusó durante años de pacientes anestesiadas y las autoridades lo sabían: “Imaginé cómo me había quitado la ropa interior, sentí náuseas”

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez a una audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

El magistrado ha comunicado este lunes su decisión y ha fijado la comparecencia para las 18.00 horas, en un trámite en el que las partes podrán exponer sus posiciones antes de que el juez decida sobre la continuidad del procedimiento

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez a una audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

El Gobierno y las comunidades autónomas aguardan al informe PISA que mide el sistema educativo tras varias ediciones en caída y sin los datos de Cataluña

La comunidad autónoma se ha quedado fuera del estudio en esta edición por el sesgo en la elección de los estudiantes, con un 23% del alumnado excluido de la muestra

El Gobierno y las comunidades autónomas aguardan al informe PISA que mide el sistema educativo tras varias ediciones en caída y sin los datos de Cataluña

Ceuta prepara su vuelta al cole más complicada: detalles y calendario escolar

La ciudad contará con medidas de seguridad extraordinarias en el inicio de clases

Ceuta prepara su vuelta al cole más complicada: detalles y calendario escolar

Verano trágico en las carreteras españolas con cuatro muertes diarias: las víctimas ascienden a 240 entre julio y agosto

Según el balance provisional de la DGT, son 10 fallecidos más que en el verano de 2025

Verano trágico en las carreteras españolas con cuatro muertes diarias: las víctimas ascienden a 240 entre julio y agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez a una audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez a una audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

El expresidente de Plus Ultra ratifica ante la Audiencia Nacional que pactó con el empresario de confianza de Zapatero una comisión del 1% del rescate de la aerolínea

Préstamos de 128.000 euros, cheques, pagarés y miles de euros que no llegaban a sus destinatarios: la Justicia absuelve a nueve personas al no apreciar una estafa

Una empresa despide a sus dos ingenieros tras protagonizar una pelea en la oficina que acabó con una trabajadora herida

‘Independientes’: el nuevo partido que quiere bajar un 20% el sueldo a los 57 concejales de Madrid y recuerda que Almeida se lo ha subido 7.203 euros en tres años

ECONOMÍA

Enfriar un piso de 90 metros ha costado casi 108 euros este verano, un 16% más que en 2025: Sevilla y Córdoba lideran el gasto en aire acondicionado

Enfriar un piso de 90 metros ha costado casi 108 euros este verano, un 16% más que en 2025: Sevilla y Córdoba lideran el gasto en aire acondicionado

El Gobierno lanza el portal de Casa 47 con 800 viviendas de alquiler asequible: quién puede solicitarlas y cómo se adjudican

Comprar una casa es un 7% más caro que al comenzar el año: la vivienda usada sube un 7,4% frente al 4,6% de la nueva

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El Congreso puede tumbar por primera vez la Cuenta General del Estado: qué consecuencias tiene y en qué afecta a los ciudadanos

DEPORTES

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen