La animación gana terreno en los cortometrajes a concurso de Seminci con tres españolas

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Valladolid, 7 sep (EFE).- El cine de animación, como una forma más de expresión visual y narrativa, ha ganado terreno en el sector audiovisual como demuestra la selección de varias cintas dentro de la sección oficial de cortometrajes de la 71ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), difundida este lunes por el festival que celebrará su próxima edición del 23 al 31 de octubre.

Dieciocho películas de dieciséis países integran esta sección oficial, varias de ellas con la animación como discurso narrativo como 'Paper trail', del estadounidense Don Hertzfeldt, dos veces nominado al Óscar y uno de los referentes de la animación independiente contemporánea. La cinta reconstruye una vida a través de trozos de papel.

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Competirá también con ese registro la sueca Niki Lindroth ('The end') con una reflexión sobre la existencia y la catástrofe, ambientada en un aeropuerto; el portugués Alexandre Siqueira ('Terminal'), acerca de un hombre que retorna al hogar familiar después de décadas de viaje; y el chileno Francisco Visceral Rivera ('El tamagochi escarlata'), en clave de cine negro para relatar la desaparición de un juguete.

La animación española en esta sección oficial internacional de cortometrajes correrá a cargo del madrileño Khris Cembe y del dibujante barcelonés Marc Torices ('La verdad te rechaza, Cornelius'), sobre este personaje de cómic creado por el propio Torices.

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A todos ellos se unirán tres directoras españolas aunque no en clave de animación: Blanca Camel ('Premier feu') sobre las secuelas físicas y emocionales de un parto traumático; Natalia Marín ('Crónicas del cansancio'), un análisis del mundo desde las dificultades en el acceso a la vivienda; y Alba Lozano ('Aho beltza'), ambientada en la fiesta final de rodaje de una película.

Otros concursantes internacionales en esta sección serán el alemán Berthold Wahjudi ('Vaterland'); la francesa Camille Zéhenne ('Las damas'): el filipino Carlos Francisco Manatad ('Et si thuy néxistait pas'); el lituano Arnas Balciunas ('Class photo'); el portugués Joao Niza Ribeiro ('Asphalt reds'); el chino Shong Dongxu ('Ride your horse'); y la austriaca Helen Esther Aschauer ('TMWYH').

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Junto a la española Alba Lozano ('Aho beltza'), serán estrenos mundiales en esta categoría los cortos 'You weren't there', del noruego Eric Dirnes; y 'God loves a terrier', del estadounidense Robert Arnett.

El festival de Valladolid también dedicará al cortometraje otra sección específica pero íntegramente dedicada a cineastas españoles, con seis estrenos mundiales: 'L'enterrament de la sardina', de Mariona Martínez; 'Al vespre llegeixo', de Carota González-Adrio; 'La fábula de la punki adolescente', de Juan Vicente Castillejo; 'El desencanto', de Marta Martín; 'Tú me mataste primero', de Miguel Ariza; y 'Noutro tempo', de Santos Díaz.

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Las tres cintas restantes en este apartado son: 'Nota de corte', de Héctor Fernández: Santos Díaz; 'La Pegaso', de María Martos; y 'El nieto Manuel, de Darío Vázquez. EFE