Javier Solana ve una "malísima señal" la victoria de Alternativa para Alemania

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Santander, 7 sep (EFE).- El ex secretario general de la OTAN Javier Solana ha considerado que la victoria de Alternativa para Alemania en las elecciones en Sajonia-Anhalt es una "malísima señal".

Solana se ha pronunciado así en Santander, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), al ser preguntado por los periodistas por la victoria del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones en la región oriental Sajonia-Anhalt, donde quedó a tres escaños de la mayoría absoluta.

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El ex secretario general de la OTAN no cree que este resultado electoral pueda extenderse al resto de Europa porque, a su juicio, la situación de ese territorio, que formó parte de la Alemania del Este", es "muy particular".

"Pero sí es una malísima señal. Malísima señal", ha insistido.

A Solana, que también fue alto representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, le han preguntado además por la situación en Ceuta.

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"Creo que la posición del Gobierno ha evolucionado desde el principio hasta ahora", ha asegurado Solana, que ha abogado por "tener en cuenta las posiciones de Marruecos".

También ha considerado que Marruecos debería tener una relación con España mucho más fluida. EFE

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