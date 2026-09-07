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Ingresa en prisión provisional el sospechoso de matar a un taxista en Azpeitia

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San Sebastián, 7 sep (EFE).- El sospechoso de la muerte a tiros de un taxista perpetrada el pasado martes en Azpeitia ha ingresado este lunes en prisión provisional por orden de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de esta localidad guipuzcoana.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en un comunicado, inicialmente se le imputa un delito de asesinato, "sin perjuicio de lo que finalmente determine la instrucción judicial".

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El hombre, de 43 años y que cuenta con tres detenciones previas por delitos contra la salud pública, se entregó la madrugada del pasado sábado en la comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa (Bizkaia), tras permanecer fugado desde la tarde del martes, cuando tuvieron lugar los hechos. En el momento de su entrega, los agentes que lo detuvieron le ocuparon un arma de fuego corta.

La víctima, de 31 años, falleció sobre las 20:15 horas del pasado martes en la avenida Artzubia de Azpeitia, después de que un hombre le disparara en varias ocasiones. El asaltante, que tenía antecedentes por venta de drogas, huyó después del lugar en un vehículo.

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Según el relato de testigos presenciales, el varón había embestido previamente con su coche el vehículo de la víctima para después dispararle varias veces. Como consecuencia de la gravedad de las heridas, el taxista falleció en el mismo lugar de los hechos. EFE

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