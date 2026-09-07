Giráldez revoluciona el once con seis cambios; Gudelj y Mario Martín, novedades del Getafe

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Getafe (Madrid), 7 sep (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, alineará a seis jugadores nuevos respecto al anterior partido que empató su equipo frente a la Real Sociedad (0-0) para enfrentarse al Getafe, que a su vez contará con las novedades en su once de Nemanja Gudelj y Mario Martín.

El técnico del conjunto gallego introducirá en su alineación a Starfelt, Javi Galán, El-Abdellaoui, Hugo González, Pablo Durán e Iago Aspas en detrimento de Javi Rueda, Núñez, Carreira, Antañón, Jutglà y Swedberg. Repiten Radu, Marcos Alonso, Yoel Lago, Miguel Román e Ilaix Moriba.

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El once del Celta es el formado por Radu; El-Abdellaoui, Yoel Lago, Starfelt, Marcos Alonso, Javi Galán; Moriba, Román; Iago Aspas, Durán y Hugo González.

Bordalás también hará alguna variación respecto al encuentro que perdió 1-0 frente a Osasuna. Gudelj sustituirá a Francho en el centro del campo y Mario Martín a Andrés García. El resto del equipo, será el mismo.

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La alineación del Getafe es la compuesta por Soria; Kiko Femenía, Djené, Romero, Mojica; Mario Martín, Gudelj, Mangala, Terrats; Ünal y Satriano. EFE