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Fiscalía pide dos años de prisión para un interno en un centro de menores en Ourense por tocamientos a otra interna

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Fiscalía ha solicitado la pena de dos años de prisión para un hombre acusado de un delito de agresión sexual al hacer tocamientos no consentidos en las nalgas a una mujer estando ambos internos en un centro de menores en Ourense.

La audiencia preliminar prevista para este lunes en la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense ha quedado suspendida por la incomparecencia a causa de enfermedad por parte del acusado.

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Según se recoge en el escrito fiscal, entre el 11 de septiembre y el 9 de octubre de 2023, cuando ambos se encontraban internos en un centro de menores en Ourense, estando en el taller de panadería o en el aula, el inculpado le tocó las nalgas por encima de la ropa a la víctima "en varias ocasiones", sin haber prestado esta consentimiento.

Así, el Ministerio Fiscal ha solicitado la pena de dos años de prisión por un delito de agresión sexual, así como la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros y de comunicarse con la víctima durante dos años.

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