El trofeo de la Copa del Mundo acompañará a la selección por toda España

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Madrid, 7 sep (EFE).- El trofeo de la Copa del Mundo logrado por la selección española frente a Argentina el 19 de julio viajará por toda España, dentro de la exposición "Reyes del Mundo" de la Federación Española de Fútbol (RFEF), que tendrá sus primeras paradas en Andalucía y Asturias.

Tras su estancia en Ceuta la semana pasada, en los actos de apoyo a la ciudad autónoma del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, la muestra y el trofeo viajarán a Málaga, Sevilla y Oviedo.

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La selección española reanudará la competición oficial, después de proclamarse campeona del mundo por segunda vez en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con un gol en la prórroga de Ferran Torres, en la Liga de Naciones a finales de este mes, el sábado día 26, contra Inglaterra en Londres, dentro del grupo A3.

Tres días después, el martes 29, recibirá a Croacia en el Sánchez Pizjuán de Sevilla y el 3 octubre afrontará su tercer compromiso en el Carlos Tartiere de Oviedo frente a la República Checa.

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Sus siguientes encuentros serán en Croacia, el 6 de octubre, y en el estadio de la República Checa el 12 de noviembre. El domingo 15 de noviembre el estadio Metropolitano de Madrid acogerá el partido España-Inglaterra.

La RFEF destacó que Andalucía y Asturias serán el punto de partida de un recorrido cuyas fechas y lugares se confirmarán en las próximas semanas y que "se inicia con la vocación" por su parte "de llevar el éxito de la selección española de fútbol a todos sus aficionados, partícipes y protagonistas en el triunfo de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026". EFE

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