El secretario general del PSOE riojano, Javier García, candidato al Gobierno de La Rioja

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Logroño, 7 sep (EFE).- El secretario general de los socialistas riojanos y portavoz de su grupo parlamentario, Javier García, ha sido este lunes proclamado candidato a la Presidencia del Gobierno de La Rioja en las elecciones autonómicas de 2027, una vez finalizado el proceso de primarias.

La Comisión de Ética y Garantías del PSOE de La Rioja ha proclamado a García después de que no se han presentado, durante las primarias, más precandidaturas a la Presidencia del Ejecutivo riojano.

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Los mismo ha ocurrido en el caso de los candidatos a las Alcaldías de Logroño y Calahorra, únicas ciudades riojanas en las que podían celebrarse primarias al superar los 20.000 habitantes.

En este caso, se ha proclamado candidato a la Alcaldía de Logroño al periodista y jefe de prensa en la Delegación del Gobierno en La Rioja, Eloy Madorrán; y a la de Calahorra, al actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de esta ciudad, Esteban Martínez.

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Javier García (Calahorra, La Rioja, 1982) ha indicado este lunes a EFE que, tras ser proclamado candidato, tiene un sentimiento de gratitud y de responsabilidad por el reto al que se enfrenta.

"El PSOE de La Rioja está cohesionado, está unido, está engrasado", ha subrayado García, quien ha recordado que ese fue el primer reto al que se enfrentó como secretario general al ser elegido en 2025, en sustitución de Cocha Andreu, quien también fue presidenta del Gobierno riojano (2019-2023) y actual vicepresidenta segunda del Senado.

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Ha incidido en su deseo de presentar las mejores candidaturas en los municipios y construir un proyecto político colectivo que trascienda las siglas de su partido y que se construya con los riojanos, con los colectivos, con las entidades y con "todo aquel que quiera aportar".

"La Rioja necesita un tiempo nuevo, políticas públicas que protejan y beneficien a la mayoría social y voy a poner todo mi empeño", ha afirmado García, quien ha avanzado que se recorrerá de nuevo esta comunidad autónoma, como lo hace desde hace dos años y medio para "construir ese proyecto político".

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Ha dicho que está "muy contento, muy satisfecho" y pondrá todo lo mejor de él para ser el presidente del Gobierno de La Rioja y "darle un cambio a esta comunidad autónoma", que ahora preside el popular Gonzalo Capellán con mayoría absoluta.

Javier García (Calahorra, La Rioja, 1982) fue alcalde de la ciudad riojana de Arnedo entre 2015 y 2025 y es diputado regional desde 2023. EFE

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