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El PSOE presentará otra vez en el Congreso la rebaja de la tasa de alcohol al volante

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Madrid, 7 sep (EFE).- El grupo parlamentario socialista presentará "en los próximos días" una nueva proposición de ley para rebajar la tasa de alcohol al volante de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2 después de que el pasado mes de marzo otra iniciativa similar fuera rechazada con los votos de PP, Vox y ERC.

Durante la rueda de prensa para presentar el balance de la siniestralidad de este verano, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avanzado la intención del grupo socialista de presentar una nueva proposición que "en nada" cambia con la anterior, pero que vuelve a apelar "a la responsabilidad" de todos los partidos ante la evidencia científica y consolidada del riesgo de ponerse al volante tras consumir alcohol.

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De hecho, ha puesto el acento en que el 32,4 % de los fallecidos en carretera habían consumido alcohol y un 5,2 % de los conductores se ponen al volante tras beber.

La anterior proposición de ley del PSOE para modificar la ley de tráfico fue debatida el pasado mes de marzo en la Comisión de Interior del Congreso, que tenía competencia legislativa plena, y decayó al contar con 18 votos a favor y 19 en contra.

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Se trataba de uno de los proyectos estrella de la Dirección General de Tráfico (DGT) y del propio ministro del Interior, que en reiteradas ocasiones ha instado al Congreso a que la aprobaran tras un año encallada en la Cámara.

En su intervención este lunes, Marlaska ha confiado en que "ningún grupo parlamentario quiera someter a cambalaches políticos inconfesables la aprobación de una norma que solo tiene un objetivo: salvar vidas humanas” y ha subrayado que detrás de esa rebaja está la evidencia científica y el apoyo de las administraciones y sociedad civil.

"Por eso vuelvo a apelar a la responsabilidad de todos los partidos políticos para que den su voto favorable a esta iniciativa cuando volvamos a presentarla”, porque "estamos hablando de salvar vidas y no de otra cosa", ha señalado Marlaska.

Tras asegurar que van a estar "muy activos" para conseguir el apoyo a la ley, que, a su juicio, "debería ser unánime", se ha mostrado favorable a que la proposición se pudiera tramitar por la vía de urgencia.

En cuanto a la baliza luminosa V-16, Marlaska ha asegurado que se está consolidando su uso, como lo demuestra el dato de que durante julio y agosto se han contabilizado 160.000 activaciones de este dispositivo que sustituye a los triángulos para comunicar una emergencia en carretera.

El ministro ha recordado que se trata de una herramienta que tiene como objetivo salvar vidas y se ha emplazado a analizar cómo está influyendo en el número de peatones y operarios de las carreteras fallecidos. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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