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El PP cree que si los inmigrantes de Ceuta vuelven a Marruecos será a cambio de algo

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Madrid, 7 sep (EFE).- El Partido Popular cree que si los inmigrantes que cruzaron irregularmente la frontera de Ceuta a finales de julio vuelven finalmente a Marruecos será a cambio de alguna concesión del Gobierno de Pedro Sánchez.

Fuentes de Génova han asegurado que si los inmigrantes que permanecen todavía en Ceuta no han sido devueltos todavía a Marruecos es porque su Gobierno no ha querido agilizar el proceso y que si quisieran ya estarían de vuelta. El PP da por hecho, por tanto, que si regresan lo harán a cambio de algo.

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Esta apreciación se produce después de que esta mañana, en un desayuno informativo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya dicho que la reacción del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas y de los ciudadanos ha frustrado "un plan que empezaba por una invasión", que seguía "con la resignación" y terminaba "con algún tipo de cesión al país vecino".

Fuentes de Génova han precisado que con estas palabras Feijóo no ha sugerido que España y el presidente Pedro Sánchez tuvieran un plan conjunto, sino que fue Marruecos el que orquestó la "invasión" para lograr después alguna cesión, como ha sucedido en el pasado.

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El PP no cuenta, por tanto, con ningún informe que señale cuál podría ser la cesión de España, pero Sánchez, apuntan, es "bueno accediendo a chantajes".

En una rueda de prensa posterior a la reunión de la cúpula del PP, el portavoz de la formación, Borja Sémper, no ha precisado a qué cesión se refería Feijóo y se ha limitado a insistir en que hay que reorientar las relaciones bilaterales con Marruecos.

Hay que exigir "respeto y reciprocidad", ha dicho, y promover una relación que "no admita ni amenazas ni chantajes".

En un momento tan complejo como el actual, ha puntualizado, todavía no hay ninguna explicación de por qué España cambió su posición histórica en relación con el Sáhara, en un contexto en el que el Gobierno informó de que los teléfonos móviles del presidente y de varios ministros fueron "comprometidos" con la tecnología de Pegasus.

"Hay un riesgo real para nuestras fronteras que debe ser respondido con contundencia y claridad", ha insistido el portavoz popular, quien ha criticado que en un momento en el que se está viendo que algunos ministros del Gobierno marroquí siguen defendiendo que Ceuta y Melilla no son españolas, el Gobierno de Sánchez "no está reaccionando".

Sémper también ha hablado sobre la futura visita del rey Felipe VI a Ceuta, todavía sin fecha, y cómo podría afectar a las relaciones entre España y Marruecos, y ha defendido que el jefe del Estado tiene "perfecto derecho y legitimidad para visitar cualquier parte de España".

"Solo faltaría que nos tuviera que preocupar lo que piensa Marruecos", ha apuntado el portavoz del PP, quien ha insistido en que en estos momentos los ceutíes necesitan "afecto y cariño" y que el rey es "quien más y mejor lo puede proporcionar".

En el desayuno informativo de esta mañana ha estado presente Vivas, quien ha celebrado la visita del rey en la que Casa Real y el Gobierno trabajan.

"Yo no tengo información en cuanto al día, pero estoy convencido de que el rey visitará Ceuta y estoy convencido además que lo hará pronto", ha apuntado. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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