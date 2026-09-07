El PP acusa a Sánchez de "ocultar información" y le exige convocar a embajadora marroquí para que se dén explicaciones

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El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha acusado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de "ocultar información" tras la "invasión" de Ceuta de finales de julio y ha exigido al presidente del Gobierno que convoque a la embajadora de Marruecos en España para que se "dén explicaciones". Además, ha defendido "reorientar las relaciones bilaterales" con el país vecino, exigiendo "respeto y reciprocidad" y sin "amenazas" ni "chantajes".

"Nosotros pedimos que se llame a consultas al embajador de España en Marruecos y es inaceptable que esto no haya sucedido ya. Y pedimos que se haga hoy. Y pedimos también que, con luz y taquígrafos, el Gobierno convoque a la embajadora de Marruecos en España para que den explicaciones", ha solicitado Sémper en una rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del partido.

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Las palabras de Sémper van en la línea del discurso marcado este lunes por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha señalado que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, "ha frustrado un plan" que terminaba con "algún tipo de cesión" del Gobierno de Pedro Sánchez a Marruecos y ha asegurado que los españoles tienen derecho a saber "qué ha trasladado España" al país alauí y qué "respuesta ha recibido" tras la entrada masiva de migrantes irregulares en julio el informe.

Al ser preguntado a qué se refiere Feijóo con esa declaración hablando de una posible cesión del Gobierno español a Rabat, Sémper ha destacado que ministros marroquíes "siguen defendiendo que Ceuta y Melilla no son españolas" y el Gobierno español "no reacciona", algo que ha calificado de "verdaderamente sorprendente". Además, ha señalado que en este momento "tan complejo" siguen sin tener "ninguna información" ni "ninguna explicación" de "por qué España cambió su posición histórica en relación con el Sáhara".

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Fuentes de la dirección nacional del PP han dejado claro después que Feijóo no está acusando a Sánchez de tener un plan orquestado con Marruecos para permitir la avalancha sino que ya vaticina que si los inmigrantes ilegales regresan a Marruecos lo harán "a cambio de algo". "La trayectoria de Sánchez es de cesiones", han añadido las mismas fuentes.

"40 DÍAS DESPUÉS EL GOBIERNO SIGUE ESCONDIENDO INFORMACIÓN"

En su comparecencia ante los medios, Sémper ha acusado a Sánchez de volver a "mentir" a los españoles en el Congreso porque dijo que "habían llamado a la embajadora de Marruecos" y luego se enteraron de que con quien habían hablado era con el encargado de negocios. "Es una auténtica vergüenza, aunque sea ya lamentablemente habitual, que el presidente del Gobierno mienta", ha denunciado.

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Sémper ha afirmado que el Gobierno de Sánchez "oculta información". "No se ha informado a los españoles de nada, de absolutamente nada. Lo único que sabemos hoy es que han pasado 40 días y el Gobierno sigue escondiendo información allí donde los españoles tenemos derecho a exigir información y transparencia", ha apostillado.

El dirigente del PP ha insistido en que hay que llamar a consultas al embajador de España de Marruecos. "¿Cómo es posible que no se haya llamado a consultas al embajador de España de Marruecos? ¿En qué cabeza cabe? Pero si este Gobierno llama a consultas al embajador en Argentina por un tema infinitamente menor", ha exclamado.

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SOBRE LA DESCLASIFICACIÓN DE INFORMES: "YO NO ME CREO NADA"

Interrogado por la decisión del Gobierno de desclasificar este martes los informes de la crisis de Ceuta, que estarán a disposición de la opinión pública el miércoles, Sémper ha indicado que no se cree "nada este Gobierno". Según ha añadido, el presidente del Gobierno "ha engañado tantas veces" que no le transmite confianza. "Así que cuando publiquen sus informes veremos. Ahora bien, la seguridad nacional debe estar preservada en todo momento", ha agregado.

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Asimismo, Sémper ha dicho que hay que "reorientar las relaciones bilaterales con Marruecos, exigiendo respeto y reciprocidad" y, al mismo, "promoviendo una relación que por supuesto no admita ni amenazas ni chantajes".

Finalmente, el portavoz nacional del Partido Popular ha recalcado que hay que dejar claro cada día que "la integridad territorial de España no se cuestiona ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en las aguas españolas".

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