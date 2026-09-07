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El Gobierno desclasifica mañana informes del CNI sobre Ceuta y los publicará el miércoles

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Madrid, 7 sep (EFE).- El Consejo de Ministros desclasificará este martes los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada masiva de personas en Ceuta desde Marruecos a finales de julio y los dará a conocer en un dossier que se publicará el miércoles, según fuentes del Gobierno.

El Ejecutivo dará así cumplimiento al compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien el pasado jueves aseguró ante el pleno del Congreso que se conocerán todos los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el CNI y Frontex respecto a la crisis migratoria en Ceuta.

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Se refería el presidente tanto a documentos elaborados previamente al episodio de la entrada de migrantes y de otros, posteriores, con análisis de la crisis en la ciudad autónoma confeccionados en agosto.

De hecho, hay informes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que ya ha se han conocido, pero para tener acceso a los del CNI -fechados entre el 1 de julio y el 1 de agosto- es necesario que previamente los desclasifique el Consejo de Ministros debido a su carácter reservado.

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Algunas informaciones contenidas en los documentos policiales entraron de lleno en el debate político porque partidos de la oposición entendían que las fuerzas de seguridad sí habían alertado de la posibilidad de una entrada masiva en Ceuta y atribuían a Marruecos estar detrás del movimiento de personas, algo que según Sánchez no está probado.

Respecto al CNI, el presidente reiteró que el Gobierno no había recibido ningún informe ni nota verbal que anticipara la magnitud de lo que después ocurrió en Ceuta, de manera que la publicación de sus informes evidenciaría que en ningún momento se alertó de la dimensión de la entrada masiva a la ciudad autónoma.

El Ministerio de Defensa apuntó la semana pasada que no ponía objeciones a su desclasificación, aunque advirtió de que pueden contener información procedente de servicios de inteligencia extranjeros. EFE

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