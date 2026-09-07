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El expresidente de Plus Ultra dice que asumió que el pago del 1 % iba al "grupo Zapatero"

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Madrid, 7 sep (EFE).- El expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola ha declarado este lunes como investigado ante el juez que asumió que el pago de una supuesta comisión del 1 % de la ayuda pública que consiguió su aerolínea iba para el "grupo Zapatero" a cambio de labores de "acompañamiento" para lograr este préstamo.

Martínez Sola, expresidente y socio mayoritario de esta aerolínea, ha ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama el escrito en el que aludió a la "pretensión de cobrar" del supuesto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, y del propio expresidente del Gobierno por mediar presuntamente para conseguir un préstamo del Estado a la aerolínea.

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Según han indicado a EFE fuentes jurídicas, este empresario no ha explicado qué labores concretas habría hecho Zapatero, puesto que no hizo seguimiento, sino que estaba enfocado en el éxito de la gestión, por la que Julio Martínez Martínez, amigo del exlíder socialista, le pidió un 1 % de la ayuda de 53 millones de euros que la aerolínea finalmente obtuvo en 2021.

Como también hizo Martínez Martínez, el expresidente de Plus Ultra presentó en julio un escrito de colaboración, que este lunes ha ratificado en una declaración de unas dos horas y media en la que ha respondido a las preguntas del magistrado, la fiscal y su abogado.

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El escrito aludía al pago de una supuesta comisión del 1 % del préstamo, es decir 530.000 euros, abonada a varias empresas relacionadas con Martínez Martínez.

También ha ratificado Martínez Sola que el 30 de abril de 2020 el expresidente del Gobierno le llamó a través de un número oculto; él trasladó al exlíder del PSOE la situación que atravesaba la compañía, que entonces intentaba acceder a un crédito ICO.

Ante dicha petición, y según el relato de este directivo, Zapatero le manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas. Según las mismas fuentes, el expresidente le dijo también que su "gente" se pondría en contacto con él, y después le contactó Julio Martínez.

Fue este amigo de Zapatero, tocayo del presidente de Plus Ultra, quien le pidió el 1 % por el "acompañamiento" y, aunque no sabía para qué lo pagaba, "ante la duda" lo hacía y era además un "pago a éxito" que únicamente se ejecutaba si la gestión fructificaba.

El expresidente de Plus Ultra ha sostenido también que se vio con la entonces vicepresidenta de Venezuela, ahora presidenta, Delcy Rodríguez, en un encuentro protocolario. Les presentó Julio Martínez Martínez.

Igualmente fue protocolaria su reunión con Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Transportes, según ha declarado. Además, ha admitido contactos con el entonces director de la SEPI José Ángel Partearroyo, aunque ha insistido en que su empresa cumplía con los requisitos para acceder al préstamo finalmente obtenido.

Además del expresidente de Plus Ultra, también presentó un escrito al juez, con un contenido casi idéntico, el exdirector general de Plus Ultra Roberto Roselli, quien está citado este martes.

Con estas declaraciones, Calama retoma las pesquisas del caso Plus Ultra, donde investiga a Zapatero por liderar, presuntamente, una red de influencias en favor de Plus Ultra y de otras empresas, al tiempo que mantiene abierta una pieza separada por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en la oficina del expresidente del Gobierno. EFE

(Foto) (Vídeo)

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