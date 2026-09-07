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El delantero del Dépor Nsongo Bil es convocado por primera vez con la selección de Camerún

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A Coruña, 7 sep (EFE).- El delantero del Deportivo Nsongo Bil ha sido convocado por primera vez con el combinado nacional camerunés por el seleccionador absoluto del equipo africano, David Pagou.

El técnico de 'Los Leones Indomables' ha citado al joven atacante deportivista, que el próximo 21 de septiembre cumplirá 22 años, para los encuentros clasificatorios para la próxima edición de la Copa de África frente a Islas Comoras (24 de septiembre) y el Congo (29 de septiembre), además de un encuentro amistoso frente a Costa de Marfil (3 de octubre).

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Nsongo Bil dio el salto al primer equipo del Dépor la pasada temporada tras brillar con el filial en Segunda Federación, donde anotó doce goles en veinte partidos antes de ser llamado por Antonio Hidalgo para jugar en LaLiga Hypermotion, donde anotó seis goles en diecisiete partidos, los dos últimos en Valladolid, partido con el que el conjunto coruñés consiguió el ascenso a Primera División.

En el presente campeonato liguero, el delantero africano ha tenido minutos en los cuatro primeros partidos de Liga, siendo titular en tres de ellos. En total, suma 214 minutos. EFE

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dmg/jr/apa

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