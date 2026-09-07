El Cádiz renueva hasta 2030 al juvenil Rivera

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Cádiz, 7 sep (EFE).- El Cádiz ha alcanzado un acuerdo con el defensa juvenil Manuel Rivera, que ha irrumpido en el conjunto que dirige Albert Celades en el arranque de LaLiga Hypermotion, para la renovación de su contrato por tres temporadas, hasta junio de 2030, con opción a otras tres adicionales, anunció este lunes el club.

El lateral izquierdo gallego, de 17 años, ha debutado esta campaña con el primer equipo cadista jugando dos de los cuatro encuentros disputados, en ambos como titular y en los que ha sumado 152 minutos.

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Rivera actuó en la demarcación de defensor zurdo en la primera jornada frente al Celta Fortuna (0-0) y en la segunda, a domicilio, contra el Eldense (2-2).

El futbolista nació en A Coruña, aunque se ha criado en la cantera del equipo amarillo desde la categoría alevín, y la pasada temporada compaginó su participación en el Juvenil A con el filial Cádiz Mirandilla, con 32 partidos disputados y 2.700 minutos acumulados. EFE

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jsb/cc/apa