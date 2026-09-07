Declarado un incendio en una planta de reciclaje de Alhendín (Granada) con un herido leve

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Granada, 7 sep (EFE).- Un incendio este lunes en una planta de reciclaje de Alhendín (Granada), en el que un trabajador ha resultado herido leve, ha obligado a activar un amplio dispositivo de emergencias en el que participan efectivos de Bomberos de Granada, del Plan Infoca, de la Guardia Civil y de la Policía Local.

El trabajador, afectado por inhalación de humo, ha sido evacuado al Hospital San Cecilio (PTS) de Granada.

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Según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía, a las 15:55 horas han recibido la primera del más de medio centenar de llamadas de testigos que alertaban de una gran columna de humo procedente de la planta de reciclaje Inertes ubicada en este municipio granadino.

Efectivos especialistas de la Comandancia de Granada de la Guardia Civil se han desplazado a la zona para realizar las mediciones y análisis correspondientes y valorar la posible presencia de sustancias que puedan resultar perjudiciales para la salud.

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El Instituto Armado ha recomendado a los vecinos desconectar temporalmente sistemas de ventilación o climatización que introduzcan aire del exterior, prestar especial atención a menores, personas mayores y personas con problemas respiratorios y que, en caso de dificultad respiratoria, mareos, irritación intensa u otros síntomas, se contacte con los servicios sanitarios a través del 112.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alhendín, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, ha pedido a los vecinos extremar la precaución ante la presencia de humo en zonas cercanas al fuego.

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Además, ha recomendado permanecer en interiores si se percibe humo o fuerte olor en el exterior, cerrar puertas y ventanas, reducir desplazamiento innecesarios, evitar actividades física al aire libre y no acercarse a la zona del incendio para no dificultar el trabajo de los servicios de emergencias.

En la zona trabaja un amplio dispositivo de emergencias se ha movilizado un importante dispositivo en la zona en el que participan los bomberos de Granada y del consorcio provincial, que ha activado a los parques de Loja y de Guadix, efectivos sanitarios y del Infoca, además de la Guardia Civil y la Policía Local de Alhendín.

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También se ha activado a las agrupaciones de Protección Civil de Alhendín y de La Malahá y se ha informado a los ayuntamientos próximos. EFE

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