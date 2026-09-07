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Comité de empresa del puerto de Ceuta rechaza uso de instalaciones para acoger migrantes

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Ceuta, 7 sep (EFE).- El Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria de Ceuta ha rechazado este lunes, "por unanimidad", la instalación de un asentamiento para inmigrantes en la ampliación del Muelle de Poniente al considerar que "compromete la seguridad".

El comité, que se ha reunido hoy con carácter extraordinario, ha votado en contra de la ubicación de este asentamiento que albergará unos 1.000 migrantes y que se está construyendo en una parcela del puerto por orden del Gobierno central.

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"Se trata de una infraestructura crítica, situada a escasos metros de tanques de combustible y de una empresa de distribución eléctrica, y esta situación comprometería no solo la seguridad de los propios trabajadores de la Autoridad Portuaria, sino también la de los vecinos de las barriadas cercanas, así como la de los centros educativos situados en la zona", ha advertido el comité de empresa en un comunicado.

Asimismo, la instalación de dicho asentamiento supondría "un grave perjuicio" para el normal desarrollo de la actividad portuaria, afectando tanto al tráfico de pasajeros como al de mercancías, así como a los concesionarios y empresas ubicados en la zona portuaria, entre ellos la base de autobuses municipales, el Banco de Alimentos y la base de la empresa municipal de limpieza viaria.

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El Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria de Ceuta ha decidido convocar una concentración para el próximo miércoles, en la avenida Cañonero Dato, y ha hecho un llamamiento a todos los trabajadores y ciudadanos que quieran sumarse a esta concentración en defensa de la "seguridad, la actividad portuaria y los intereses" de la ciudad. EFE

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