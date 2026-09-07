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Comesaña: “Hemos aprendido mucho de los errores”

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Redacción Deportes, 7 sep (EFE).- El centrocampista del Villarreal Santi Comesaña aseguró este lunes que su equipo ha “aprendido de los errores” del pasado curso, cuando firmó una actuación decepcionante en la Liga de Campeones, a la que regresa este martes.

“Ahora lo afrontamos con más tranquilidad, yo por ejemplo, en el primer partido de Champions estuve nervioso. Los nervios se fueron apagando, pero se pasó de los nervios a la ansiedad”, dijo el jugador en una rueda de prensa en Dortmund (Alemania), donde este martes se estrena en la competición esta temporada en el campo del Borussia.

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De hecho, comparó esa sensación con la que tienen este curso en LaLiga. “Nos está pasando en Liga. Si no ganamos, pienso que es por algo mental. Hay que curar esa ansiedad y este año no la tendremos", explicó.

“Espero quitarme ese mal sabor de boca y esa mala experiencia, que se dio por circunstancias. Esperamos cambiar y ganar mañana", añadió el centrocampista.

Comesaña aseguró que el Villarreal tiene “capacidad de sobra” para ganar en Dortmund y recordó que el pasado año “pasaron cosas que no suelen pasar”, en alusión a la goleada encajada ante el equipo alemán.

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“Ganar en este estadio te tiene que llenar de orgullo. Hay que pensar que yo gané aquí. Debemos tener esa mentalidad. Ningún palo debe cambiar nuestra mentalidad”, finalizó. EFE

pvb/nhp/ism

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