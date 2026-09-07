Espana agencias

Ceuta reubicará a los menores de una guardería situada cerca de una carpa de migrantes

Guardar

Ceuta, 7 sep (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha decidido este lunes reubicar a los menores matriculados en una escuela infantil situada cerca de una de las carpas instaladas para acoger a los migrantes que están en la calle.

La prioridad del Gobierno de Ceuta es que los niños puedan disfrutar de su primera etapa educativa en un entorno "adecuado y seguro", según un comunicado.

PUBLICIDAD

Así, la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno ceutí ha indicado que la inminente instalación de un asentamiento temporal de acogida junto a la nueva Escuela Infantil Nuestra Señora de África ha obligado a la ciudad autónoma a activar un plan extraordinario para reubicar a los 152 menores de tres años que tenían prevista su incorporación a este centro al inicio del curso.

Ante esta situación "sobrevenida, y con el objetivo de garantizar tanto la seguridad como el normal desarrollo de la actividad educativa", el Gobierno ceutí está trabajando para habilitar plazas alternativas en otros centros de educación infantil de la ciudad.

PUBLICIDAD

Entre las medidas previstas se encuentra la ampliación temporal de la capacidad autorizada de varias escuelas infantiles, con plazas concertadas, que ya disponen de nuevas aulas preparadas para su puesta en funcionamiento.

Esta medida permitiría disponer de un mayor número de plazas para alumnado de los tramos de 0 a 1 año y de 2 a 3 años.

Mientras persista esta situación, las instalaciones de la Escuela Infantil Nuestra Señora de África mantendrán únicamente los servicios indispensables para su conservación y funcionamiento. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía Nacional localiza en menos de 24 horas en Zaragoza a una septuagenaria desaparecida hace cuatro años

Su sobrino viajó desde Estados Unidos a España después de pasar años sin saber nada de su tía

La Policía Nacional localiza en menos de 24 horas en Zaragoza a una septuagenaria desaparecida hace cuatro años

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este día

De distintos precios, en diversos formatos y de todos los géneros, los amantes de la lectura ya suman estos títulos disponibles de Amazon a sus colecciones

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este día

La Audiencia de Madrid condena en costas al Estado por tardar en reconocer la nacionalidad sefardí de una solicitante judía: ve silencio administrativo

Durante su tramitación, el 27 de septiembre de 2023, aportó una certificación expedida por la Federación de Comunidades Judías de España

La Audiencia de Madrid condena en costas al Estado por tardar en reconocer la nacionalidad sefardí de una solicitante judía: ve silencio administrativo

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España

La magistrada considera que la Audiencia Nacional es competente porque los hechos se habrían planificado y ejecutado fuera de España con la finalidad de cometer delitos graves en territorio nacional

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez y a su asesora a una audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

El expresidente de Plus Ultra ratifica ante la Audiencia Nacional que pactó con el empresario de confianza de Zapatero una comisión del 1% del rescate de la aerolínea

Préstamos de 128.000 euros, cheques, pagarés y miles de euros que no llegaban a sus destinatarios: la Justicia absuelve a nueve personas al no apreciar una estafa

Una empresa despide a sus dos ingenieros tras protagonizar una pelea en la oficina que acabó con una trabajadora herida

ECONOMÍA

La advertencia del economista Santiago Niño-Becerra sobre cómo será la jubilación en 35 años: “Para generar PIB serán necesarias muy pocas personas”

La advertencia del economista Santiago Niño-Becerra sobre cómo será la jubilación en 35 años: “Para generar PIB serán necesarias muy pocas personas”

Enfriar un piso de 90 metros ha costado casi 108 euros este verano, un 16% más que en 2025: Sevilla y Córdoba lideran el gasto en aire acondicionado

El Gobierno lanza el portal de Casa 47 con 800 viviendas de alquiler asequible: quién puede solicitarlas y cómo se adjudican

Comprar una casa es un 7% más caro que al comenzar el año: la vivienda usada sube un 7,4% frente al 4,6% de la nueva

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen