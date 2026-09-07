Ceuta reubicará a los menores de una guardería situada cerca de una carpa de migrantes

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Ceuta, 7 sep (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha decidido este lunes reubicar a los menores matriculados en una escuela infantil situada cerca de una de las carpas instaladas para acoger a los migrantes que están en la calle.

La prioridad del Gobierno de Ceuta es que los niños puedan disfrutar de su primera etapa educativa en un entorno "adecuado y seguro", según un comunicado.

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Así, la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno ceutí ha indicado que la inminente instalación de un asentamiento temporal de acogida junto a la nueva Escuela Infantil Nuestra Señora de África ha obligado a la ciudad autónoma a activar un plan extraordinario para reubicar a los 152 menores de tres años que tenían prevista su incorporación a este centro al inicio del curso.

Ante esta situación "sobrevenida, y con el objetivo de garantizar tanto la seguridad como el normal desarrollo de la actividad educativa", el Gobierno ceutí está trabajando para habilitar plazas alternativas en otros centros de educación infantil de la ciudad.

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Entre las medidas previstas se encuentra la ampliación temporal de la capacidad autorizada de varias escuelas infantiles, con plazas concertadas, que ya disponen de nuevas aulas preparadas para su puesta en funcionamiento.

Esta medida permitiría disponer de un mayor número de plazas para alumnado de los tramos de 0 a 1 año y de 2 a 3 años.

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Mientras persista esta situación, las instalaciones de la Escuela Infantil Nuestra Señora de África mantendrán únicamente los servicios indispensables para su conservación y funcionamiento. EFE