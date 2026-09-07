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Ayuso y Mas en hombres en hombres y Mavi y Blasi en mujeres, líderes para el Mundial

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Sevilla, 7 sep (EFE).- Juan Ayuso y Enric Mas en el equipo masculino y Mavi Garcíay Paula Blasi en el femenino, serán los líderes de los conjuntos españoles para el Campeonato del Mundo en ruta que tendrá en Montreal (Canadá) del 20 al 27 de septiembre.

Alejandro Valverde, seleccionador nacional ha elegido para la prueba de ruta a los siguientes corredores: Juan Ayuso, Carlos Verona. Enric Mas, Raúl García Pierna, Iván Romeo, Marcel Camprubi, Igor Arrieta y Markel Beloki.

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Para la competición contrarreloj Valverde ha designado a Iván Romeo y Pablo Castrillo.

Para la prueba femenina en ruta, la seleccionadora Gema Pascual cuenta con Mavi Garcia, Paula Blasi. Mireia Benito, Sara Martín, Usoa Ostolaza y Sandra Alonso. Para la crono saldrán a escena Paula Blasi y Mireia Benito.

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 "Creo que la lista para el Mundiales muy buena, la gente está motivada iremos con opciones a una carrera muy abierta tras la caída de Tadej Pogacar", señaló Valverde en Sevilla.

"Enric Mas está demostrando en la Vuelta que llegará muy bien al Mundial. Ayuso es el líder del equipo, pero Enric será colíder. Es mejor tener dos opciones que una. Tenemos la oportunidad de hacerlo fenomenal. Hace dos años Enric optó a la plata y creo que el recorrido se le adapta muy bien".

"Sin Pogacar, insistió Valverde, "el Mundial tácticamente se abre, también a nivel medallas. Con Enric y Ayuso y un recorrido muy duro la selección es muy buena para estar delante. No podemos perder de vista la carrera, debemos tener corredores delante y luego hacer nuestra carrera", detalló.

Para Valverde se trata de "un equipo joven que se mezcla con la experiencia de corredores como Enric Mas y Verona, con la calidad de Ayuso, Iván Romeo y García Pierna y la juventud de Arrieta y Beloki".

Valverde confía en el liderazgo de Juan Ayuso, octavo en el Mundial de Ruanda.

"Ayuso ha estado en una concentración en altura y se ha marchado a Montreal. Está en una condición espectacular. Aunque no hay hecho un buen Tour en el Mundial puede hacerlo bien, llegará motivado y concienzado"

Respecto a Enric Mas, dijo Valverde, " me ha sorprendido la confianza que tiene, lo tranquilo que está, pero sabía que es un gran corredor y no me ha extrañado su rendimiento. Será el ganador de la Vuelta, se ha llevado muchos palos y se merece ganar".

Respecto a los favoritos para el Mundial, Valverde dijo que "sin Pogacar se abre el abanico de candidatos".

 Juan Ayuso y Enric Mas pueden optar a todo. Juan es más ganador, pero Mas tiene una condición espctacular. Creo que hay que contar con Remco Evenepoel, Del Toro, Van Aert, Seixas, Van der Poel ...es complicado porque hay muchos rivales. No los considero superiores, los trataremos de tu a tu", aseguró.

La seleccionadora femenina mostró su confianza con las opciones de Mavi García, bronce mundialista en Ruanda 2025 y de Paula Blasi, tercera en el Mundial sub'23 y actual ganadora de la Vuelta a España.

"Mavi con su experiencia y calidad ya vimos de lo que es capaz de hacer, y Blasi está con muchas ganas. Iremos a por todas con las dos líderes del equipo", dijo Pascual.

Sobre Paula Blasi, la seleccionadora se mostró partidaria de no ejercer demasiada presión sobre una corredora tan joven, a pesar de sus éxitos logrados esta temporada.

"Quiero darle tranquilidad, no hay que presionarla ni llevarla al límite, es jóven y tiene que aprender. Está capacitada para todo, apostamos por ella y la presión que sea la que se ponga ella", explicó.

Gema habla desde la experiencia de haber conocido a Paula Blasi desde sus comienzos, cuando todavía era duatleta.

"Es bronce del Mundial del año pasado, pero la conocía desde antes. Puede estar en el MUndial y vamos con ella para adelante. Será una de las favoritas junto a Mavi, llevamos un equipo solido".

"Conozco a Paula Blasi desde sus inicios en la bicicleta hace 3 años. No es un invento reciente. Trabajaba con nosotros desde que era atleta. Hemos gestionado este recorrido con ella".

Con vistas al Mundial, Gema Pascual señaló como favorita a la neerlandesa Demi Vollering, pero no descarta a Mavi y Blasi.

"Vollering es la favorita, pero vamos a ver cómo nos podemos colar en el podio. Se puede jugar y apostar. Mavi es valiente y Blasi puede estar ahí. Intentaremos aprovechar el desorden de las holandesas", concluyó. EFE

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