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Asociación Española contra el Cáncer urge una mayor aportación pública a la investigación

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Madrid, 7 sep (EFE).- La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha reivindicado este lunes una mayor aportación pública a la investigación contra la enfermedad, que sea más sostenida en el tiempo, que garantice el relevo generacional de los científicos cuya media de edad ronda los 50 años y que llegue a todos los pacientes por igual.

Coincidiendo con el 10º aniversario del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, que se celebra cada 24 de septiembre, la asociación ha presentado la campaña "Proyectos de investigación que impulsan proyectos de vida" para destacar el impacto directo que tiene la investigación en la vida cotidiana y las expectativas de los pacientes.

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El vídeo principal de la campaña reúne a Fernanda Picón, una paciente en tratamiento oncológico, con tres científicos que le explican sus avances en investigación sin conocer que están conversando con una persona con cáncer.

"Vida es una palabra demasiado grande para un enfermo de cáncer metastásico. Yo hablo de bien vivir, es decir, vivir con cáncer pero con calidad de vida y dignidad el tiempo que me quede", ha valorado Picón, quien ha definido a su cáncer metastásico como un "acompañante indeseado".

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Sin embargo, ha incidido en que, gracias a la investigación, ha podido seguir haciendo proyectos de vida. "El resultado que vemos los pacientes es el tiempo que nos dais", ha asegurado a las investigadoras presentes en el acto, a las que está "eternamente agradecida" porque ha podido ver a sus hijos "crecer y hacerse independientes".

"Investigar en cáncer no es solo financiar ciencia, es conseguir que la innovación llegue al paciente y se convierta en proyectos de vida", ha subrayado Ramón Reyes, presidente de la AECC.

Entre los proyectos destacados por la asociación y cuyos investigadores protagonizan el vídeo figura una nueva inmunoterapia CAR-T contra el cáncer de mama HER2+, desarrollada tras 20 años de investigación por el equipo del doctor Joaquín Arribas en el Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) y el Hospital del Mar Research Institute.

Asimismo, la doctora Ana Ortega, investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa CBM-CSIC, lidera un trabajo para evitar las resistencias a la inmunoterapia en el linfoma difuso de células B grandes, el más común en adultos.

El de Marta Molina, de la Fundación para la Investigación Biomédica Hospital Universitario Puerta de Hierro, busca entender por qué la combinación de la quimioterapia convencional y la inmunoterapia previa a la cirugía no funciona en determinados pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, el más frecuente.

Para transformar el sistema científico en España, la asociación reclama una financiación pública y europea sostenida en el tiempo que complemente la aportada por el sector privado para alcanzar uno de sus objetivos principales para 2030: superar el 70% de supervivencia en pacientes oncológicos.

Además, urge a asegurar un relevo generacional en un sector donde la media de edad supera los 50 años, así como garantizar que los descubrimientos lleguen a todos los pacientes con independencia de su lugar de residencia.EFE

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