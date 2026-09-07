Asobal entrega a Cadenas y Guijosa el galardón de nuevos miembros del Salón de la Fama

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Madrid, 7 sep (EFE).- La Asociación de Clubes Españoles de Balonmano (Asobal) entregó este lunes al entrenador Manolo Cadenas y al exjugador Rafael Guisosa los galardones que les acreditan como nuevos miembros del Salón de la Fama del balonmano español.

La entrega de manos del presidente de la Asobal, Servando Revuelta, tuvo lugar en el acto de presentación de la nueva temporada de la competición liguera de balonmano en la sede de la Fundación Pons en Madrid.

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La asociación de clubes dio a conocer el pasado 30 de abril los integrantes de la tercera promoción del Salón de la Fama Asobal, compuesta, además de Cadenas y Guijosa, por los exjugadores David Barrufet, Mateo Garralda y Albert Rocas.

Al acto asistieron Cadenas y Guijosa y estaba previsto que lo hiciera Rocas, pero finalmente no pudo estar.

"Ingresar en el Salón de la Fama es difícil de asimilar. Es algo que, tal vez, ha empezado muy tarde, aunque es una gran iniciativa. Es algo que emociona por ver al lado de quien estás, que son referentes. Genera mucha ilusión. He sido abuelo hace dos años y es algo muy bonito que va a quedar para mi nieta", afirmó Cadenas al recibir el premio.

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De sus 26 temporadas en la Asobal, el técnico leonés, de 71 años, confesó que el episodio más bonito fue ganar la liga con Ademar en 2001, rompiendo la hegemonía que mantenía el Barcelona por entonces.

"Es el momento que más he disfrutado", enfatizó quien fuera también seleccionador de España (2013-2016).

Preguntado por el estado de salud del balonmano español, Cadenas opinó: "Estamos un poco estancados. Tiene que venir una luz para que nuestro deporte sea más visible y practicado y regresen jugadores que estén fuera y también entrenadores".

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"Es un orgullo que haya mucha exportación de jugadores y técnicos, pero dice algo que no estamos haciendo bien. Tenemos que buscar una luz que nos haga más poderosos y que volvamos a crecer, como sucedió de los 90 al 2015"., añadió.

Los nuevos miembros del Salón de la Fama, creado en 2024, se unen a leyendas como Talant Dujshebaev, Enric Masip, Juanín García, Jota Hombrados, Juan de Dios Román, Ramón Gallego y Cecilio Alonso, elegidos en la primera edición, o Cristina Fernández Piñeiro, Lorenzo Rico, Valero Rivera y Veselin Vujović, designados en la segunda. EFE

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(foto)