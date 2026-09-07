Espana agencias

Asobal entrega a Cadenas y Guijosa el galardón de nuevos miembros del Salón de la Fama

Guardar

Madrid, 7 sep (EFE).- La Asociación de Clubes Españoles de Balonmano (Asobal) entregó este lunes al entrenador Manolo Cadenas y al exjugador Rafael Guisosa los galardones que les acreditan como nuevos miembros del Salón de la Fama del balonmano español.

La entrega de manos del presidente de la Asobal, Servando Revuelta, tuvo lugar en el acto de presentación de la nueva temporada de la competición liguera de balonmano en la sede de la Fundación Pons en Madrid.

PUBLICIDAD

La asociación de clubes dio a conocer el pasado 30 de abril los integrantes de la tercera promoción del Salón de la Fama Asobal, compuesta, además de Cadenas y Guijosa, por los exjugadores David Barrufet, Mateo Garralda y Albert Rocas.

Al acto asistieron Cadenas y Guijosa y estaba previsto que lo hiciera Rocas, pero finalmente no pudo estar.

"Ingresar en el Salón de la Fama es difícil de asimilar. Es algo que, tal vez, ha empezado muy tarde, aunque es una gran iniciativa. Es algo que emociona por ver al lado de quien estás, que son referentes. Genera mucha ilusión. He sido abuelo hace dos años y es algo muy bonito que va a quedar para mi nieta", afirmó Cadenas al recibir el premio.

PUBLICIDAD

De sus 26 temporadas en la Asobal, el técnico leonés, de 71 años, confesó que el episodio más bonito fue ganar la liga con Ademar en 2001, rompiendo la hegemonía que mantenía el Barcelona por entonces.

"Es el momento que más he disfrutado", enfatizó quien fuera también seleccionador de España (2013-2016).

Preguntado por el estado de salud del balonmano español, Cadenas opinó: "Estamos un poco estancados. Tiene que venir una luz para que nuestro deporte sea más visible y practicado y regresen jugadores que estén fuera y también entrenadores".

"Es un orgullo que haya mucha exportación de jugadores y técnicos, pero dice algo que no estamos haciendo bien. Tenemos que buscar una luz que nos haga más poderosos y que volvamos a crecer, como sucedió de los 90 al 2015"., añadió.

Los nuevos miembros del Salón de la Fama, creado en 2024, se unen a leyendas como Talant Dujshebaev, Enric Masip, Juanín García, Jota Hombrados, Juan de Dios Román, Ramón Gallego y Cecilio Alonso, elegidos en la primera edición, o Cristina Fernández Piñeiro, Lorenzo Rico, Valero Rivera y Veselin Vujović, designados en la segunda. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía Nacional localiza en menos de 24 horas en Zaragoza a una septuagenaria desaparecida hace cuatro años

Su sobrino viajó desde Estados Unidos a España después de pasar años sin saber nada de su tía

La Policía Nacional localiza en menos de 24 horas en Zaragoza a una septuagenaria desaparecida hace cuatro años

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este día

De distintos precios, en diversos formatos y de todos los géneros, los amantes de la lectura ya suman estos títulos disponibles de Amazon a sus colecciones

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este día

La Audiencia de Madrid condena en costas al Estado por tardar en reconocer la nacionalidad sefardí de una solicitante judía: ve silencio administrativo

Durante su tramitación, el 27 de septiembre de 2023, aportó una certificación expedida por la Federación de Comunidades Judías de España

La Audiencia de Madrid condena en costas al Estado por tardar en reconocer la nacionalidad sefardí de una solicitante judía: ve silencio administrativo

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España

La magistrada considera que la Audiencia Nacional es competente porque los hechos se habrían planificado y ejecutado fuera de España con la finalidad de cometer delitos graves en territorio nacional

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia absuelve al policía de paisano que disparó tres veces contra un coche en Oviedo: los ocupantes del vehículo sufrieron estrés postraumático

La Justicia absuelve al policía de paisano que disparó tres veces contra un coche en Oviedo: los ocupantes del vehículo sufrieron estrés postraumático

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez y a su asesora a una audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

El expresidente de Plus Ultra ratifica ante la Audiencia Nacional que pactó con el empresario de confianza de Zapatero una comisión del 1% del rescate de la aerolínea

Préstamos de 128.000 euros, cheques, pagarés y miles de euros que no llegaban a sus destinatarios: la Justicia absuelve a nueve personas al no apreciar una estafa

ECONOMÍA

La advertencia del economista Santiago Niño-Becerra sobre cómo será la jubilación en 35 años: “Para generar PIB serán necesarias muy pocas personas”

La advertencia del economista Santiago Niño-Becerra sobre cómo será la jubilación en 35 años: “Para generar PIB serán necesarias muy pocas personas”

Enfriar un piso de 90 metros ha costado casi 108 euros este verano, un 16% más que en 2025: Sevilla y Córdoba lideran el gasto en aire acondicionado

El Gobierno lanza el portal de Casa 47 con 800 viviendas de alquiler asequible: quién puede solicitarlas y cómo se adjudican

Comprar una casa es un 7% más caro que al comenzar el año: la vivienda usada sube un 7,4% frente al 4,6% de la nueva

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen