André Almeida: "Quiero disfrutar del fútbol otra vez"

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Santander, 7 sep (EFE).- El nuevo futbolista del Racing de Santander, el centrocampista portugués André Almeida, ha asegurado que necesitaba un cambio después de cuatro años en el Valencia y que llega al conjunto cántabro con el objetivo de "disfrutar del fútbol otra vez" y sentirse importante.

Acompañado del responsable deportivo del Racing, Chema Aragón, y el director de Comunicación del club, Roberto González, André Almeida (Guimaraes, Portugal, 2000) ha explicado, en su primer encuentro ante los periodistas, que su cabeza "está centrada aquí" y que solo desea "lo mejor para el Valencia”.

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"Estoy muy feliz, quiero disfrutar del fútbol otra vez y competir, que me gusta competir", ha señalado Almeida sobre su llegada al club cántabro.

El centrocampista ha explicado que su primera temporada en el Valencia fue positiva, pero que después atravesó una etapa en la que dejó de sentirse cómodo sobre el terreno de juego.

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"Necesitaba un cambio para mi cabeza. Lo he pasado mal ahí los últimos tres años y necesitaba también jugar más, sentirme importante", ha explicado el futbolista portugués.

Asimismo, Almeida ha reconocido que durante sus últimas tres temporadas en el Valencia se sentía triste y que atravesó situaciones que ha preferido no detallar públicamente.

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"Si tú mirabas mis partidos yo estaba triste, no tenía las ganas de pelear por el Valencia. No estás cómodo en un sitio por cosas que pasaron, que no quiero hablar y que mi familia y solo yo sabemos lo que hemos pasado. Yo necesitaba mucho este cambio", ha declarado el nuevo jugador del Racing.

El futbolista portugués también se ha mostrado "muy motivado" por iniciar esta nueva etapa.

"A mí me encanta jugar al fútbol. Es algo que me gusta mucho. Y en Valencia no conseguía estar feliz. Aquí -en Santander- siento que lo puedo hacer, jugando en mi posición también, que es importante”, ha admitido.

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El portugués ha reivindicado que su posición natural está en el centro del campo, después de haber actuado en diferentes zonas durante su etapa en Valencia.

"Yo siempre he sido un mediocentro”, ha afirmado Almeida, quien ha subrayado que el esquema de José Alberto López se adapta a sus características.

"El estilo de juego creo que es muy bueno para mí”, ha indicado el futbolista, que ha puesto en valor la calidad que tiene el Racing en el centro del campo y su gusto por participar en un fútbol asociativo.

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Almeida ya debutó con la camiseta del Racing frente al Rayo Vallecano, después de haber completado dos entrenamientos con sus nuevos compañeros.

El responsable deportivo del Racing, Chema Aragón, ha explicado que Almeida apareció como opción en las últimas horas del mercado y ha destacado que el portugués tenía claro que quería incorporarse al Racing pese a contar con otras posibilidades en España.

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Aragón ha añadido que el jugador "ha dejado de ganar un poquito de dinero para venir aquí", algo que, a su juicio, demuestra "su implicación con el proyecto". EFE

aas/ppc/apa

(foto)