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Albares dice que siguen "analizando las causas" de la entrada en Ceuta y apunta a la pobreza como "razón última"

28/08/2026 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante una comparecencia ante la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados, a 28 de agosto de 2026, en Madrid (España). La intervención tiene como objeto informar sobre la gestión de sus competencias en relación con los hechos sucedidos en la Ciudad Autónoma de Ceuta el pasado 30 de julio y días posteriores. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
28/08/2026 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante una comparecencia ante la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados, a 28 de agosto de 2026, en Madrid (España). La intervención tiene como objeto informar sobre la gestión de sus competencias en relación con los hechos sucedidos en la Ciudad Autónoma de Ceuta el pasado 30 de julio y días posteriores. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, ha insistido en que aún se están "analizando las causas y los motivos" de la entrada masiva de migrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, si bien ha esgrimido que la "razón última" para la migración es siempre "la desigualdad y la pobreza".

En el acto 'Alianzas estratégicas para un mundo con hambre cero', celebrado en la sede de la AECID por el Día de las Personas Cooperantes, que se celebra el 8 de septiembre, Albares ha asegurado que "todos los medios" del Ministerio están disponibles para que Ceuta recupere la normalidad y encarar la crisis "inédita" que vive la ciudad.

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En este sentido, el ministro ha subrayado que este fin de semana el Ministerio ha enviado a la ciudad autónoma un equipo con el que albergar a 600 personas para que la ciudad pueda recuperar la normalidad con la mayor brevedad posible tras el "drama" vivido.

"Desde la AECID trabajamos para que Ceuta recupere la normalidad y para que preserve lo más preciado que tiene: la convivencia y la diversidad", ha señalado el jefe de la diplomacia española, quien se ha referido a la frontera entre Ceuta, Melilla y Marruecos como "la terrestre más desigual del mundo".

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Así las cosas, el ministro de Asuntos Exteriores ha insistido en que el Gobierno aún está "analizando causas y motivos" de la entrada masiva, pero ha recordado que "siempre hay una razón última" para la migración: "la desigualdad y la pobreza".

REIVINDICA LA LABOR DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA

Albares ha querido también homenajear a los cooperantes españoles desplazados en distintos puntos del mundo y ha ensalzado la labor "esencial e imprescindible" que desarrollan, con la que se transforma "la vida de miles de personas".

Por otro lado, el ministro ha recordado a los 350 cooperantes internacionales fallecidos en el último año en distintos puntos del país. Del mismo modo, ha lamentado que actualmente hay activos 130 conflictos armados, "una cifra que dobla a la de hace 15 años".

En este sentido, Albares se ha referido a las guerras en Gaza y Ucrania, así como a las catástrofes naturales ocurridas en los últimos meses como los terremotos de Venezuela y Colombia o la riada de Nepal.

"Para mí es un orgullo decir que la cooperación española está presente en todos estos escenarios", ha aplaudido el ministro, quien ha subrayado que España ha aumentado su presupuesto a la cooperación frente a otros "actores que quieren liquidar la cooperación y el multilateralismo".

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