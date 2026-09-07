Albares celebra la "generosidad y empatía" de los 2.192 cooperantes españoles en el mundo

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Madrid, 7 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha agradecido este lunes la "generosidad y la empatía" de los 2.192 cooperantes españoles, un 53 % de ellos mujeres, en la inauguración del acto 'Alianzas estratégicas para un mundo con hambre cero' celebrado por el Día de las Personas Cooperantes.

"Detrás de cada proyecto que mejora el acceso al agua potable, detrás de cada escuela reconstruida, detrás de cada vacunación, hay personas cooperantes. Hoy quiero agradecer precisamente eso", ha dicho Albares en la sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

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Asimismo, el ministro ha rendido homenaje a la labor "esencial e imprescindible" de las personas dedicadas a la cooperación internacional, "especialmente difícil" en el momento internacional actual y, por eso, "más necesaria que nunca", ha asegurado.

Actualmente, de los 2.192 cooperantes españoles repartidos por el mundo, el 46 % trabajan en África Subsahariana, el 16 % en América del Sur, otro 16 % en América Central, el 7 % en Oriente Medio y Próximo, el 6 % en Asia, el 6 % en Magreb y un 3 % de ellos lo hace en Europa.

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"Para mí es un orgullo poder decir que la cooperación española está presente en todos estos escenarios", ha señalado el ministro.

Albares ha recordado a los 350 cooperantes internacionales fallecidos en todo el mundo durante el último año, y ha lamentado que actualmente haya 130 conflictos armados activos, "una cifra que desgraciadamente dobla la de hace 15 años".

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Por su parte, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, ha asegurado que "los que atacan a quienes cooperan, no creen en la universalidad de los derechos humanos", y ha mostrado preocupación por el auge de "los discursos de odio, las narrativas divisivas y la desinformación".

De todos los cooperantes españoles, un 53 % son mujeres, y un 81 % del total tienen más de 35 años. El 30 % trabaja para una ONG, el 27 % para organizaciones religiosas, otro 24 % para organizaciones internacionales y un 9 % para la AECID.

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Por comunidades autónomas, Madrid es la que más cooperantes aporta (22 %), seguido de Cataluña (14 %), Andalucía (14 %), Castilla y León (10 %), y País Vasco (7 %).

La presencia de cooperantes españoles por países se concentra sobre todo en Mozambique, Kenia, la República Democrática del Congo, Colombia, Perú y Marruecos.

Sobre la actual crisis en Ceuta, Albares ha achacado a una "razón última" para que miles de personas dejen atrás sus familias y pongan en riesgo sus propias vidas: "la desigualdad, la pobreza y el anhelo de un futuro mejor".

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"En tiempos de incertidumbre y de división, de repliegue identitario, la cooperación internacional, y vosotros, constituís la mejor esperanza, la expresión de que por encima de todas las diferencias compartimos una humanidad común y que la cooperación es la mejor vía para alcanzar respuestas a los desafíos globales", ha concluido Albares. EFE