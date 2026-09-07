Admiten a trámite una querella por la expulsión de cantantes en la Sagrada Familia

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Barcelona, 7 sep (EFE).- El juzgado de instrucción número 29 de Barcelona ha admitido a trámite la querella presentada por Acció Casandra por el incidente ocurrido con un grupo de cantantes durante la inauguración de la torre de Jesús de la Sagrada Familia, el pasado 10 de junio, según los promotores de la querella.

Durante la visita de León XIV con motivo de la inauguración de la torre de Jesús, unos 600 cantantes fueron expulsados por los cuerpos y fuerzas de seguridad y encapsulados en el exterior hasta que acabó el acto, porque pretendían saltarse el guion y cantar 'Els Segadors' exhibiendo banderas independentistas durante el acto litúrgico en el que participaron.

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Los promotores de la querella, la asociación Acció Cassandra, han asegurado este lunes que su demanda ha sido admitida a trámite y que, sin perjuicio del resultado de la investigación, "los hechos relatados podrían ser constitutivos de los delitos de detención ilegal, cometida un funcionario público", entre otros.

Acció Cassandra asegura que la interlocutoria del juez acuerda incoar diligencias previas y ordena las primeras actuaciones para aclarar los hechos, como la identificación del responsable del operativo policial y la cadena de mando que ordenó encapsular a los cantantes.

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El presidente de Acció Cassandra y abogado, Lluís Gibert, ha destacado la importancia de la admisión a trámite de su querella porque confirma que los hechos denunciados "no son una exageración política, ni una simple polémica organizativa, sino unos hechos lo suficientemente graves para merecer una investigación penal con todas las garantías". EFE