1-1. El Getafe y el Celta empatan en el Coliseum

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Getafe (Madrid), 7 sep (EFE).- El Celta y el Getafe empataron 1-1 en el Coliseum con goles uruguayo Martín Satriano y de Carl Starfelt.

El equipo de José Bordalás se adelantó en la primera parte con un remate de Satriano a la salida de un córner. En la segunda, también a través de un saque de esquina, Starfelt estableció un empate que ya no se movió del marcador pese a que el Celta jugó con un hombre más durante más de veinte minutos por la expulsión del argentino Zaid Romero. EFE

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