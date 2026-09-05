Vivas traslada su agradecimiento al Betis por mostrar la bandera de Ceuta en La Cartuja

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Ceuta, 5 sep (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha agradecido este sábado al presidente del Betis, Ángel Haro, en nombre de todos los ceutíes, el "inolvidable gesto" que tuvo ayer el club de mostrar, antes del inicio del partido que enfrentó al Betis y al Real Madrid, la bandera ceutí.

El presidente ceutí ha trasladado al dirigente verdiblanco que este gesto pone en evidencia una muestra de "solidaridad y apoyo en los difíciles momentos" que vive la ciudad.

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"Te puedo asegurar que nos llegó al alma, que nos hizo sentir que no estamos solos en este duro trance, que, a partir de ayer, todos los ceutíes somos béticos", ha añadido el presidente autonómico.

El Real Betis mostró la gran bandera ceutí en el inicio de su encuentro frente al Real Madrid en el estadio de La Cartuja, ante la presencia de 66.046 aficionados, con motivo del partido de la LaLiga EA Sports donde los béticos derrotaron al conjunto madridista por un gol a cero.

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El gesto del equipo verdiblanco ha sido compartido en las redes sociales por cientos de ceutíes que siguieron la retransmisión televisiva del mismo. EFE